虎頭山創新園區 總統：布局人工智慧結合物聯網

總統蔡英文（右2）18日在桃園市長鄭文燦（右3）等人陪同下，出席虎頭山創新園區開幕典禮，蔡總統表示，台灣產業發展的未來在人工智慧結合物聯網，政府會預判情勢，帶領產業因應變局走向創新。中央社記者吳睿騏桃園攝 108年6月18日

（中央社記者吳睿騏桃園18日電）總統蔡英文今天出席虎頭山創新園區開幕典禮表示，園區的開幕是台灣搶先布局人工智慧結合物聯網（AIOT），台灣產業發展的未來在AIOT，AIOT的未來在桃園。

蔡總統出席桃園市虎頭山創新園區開幕典禮，除了親自到體驗區感受VR的魅力，也坐上自駕模擬訓練系統開車，最後搭上自駕車實際體驗，蔡總統更豎起大拇指表示「感覺很好」。

蔡總統致詞表示，園區是集合台灣產業科技人才，將專業能力轉換成台灣產業創新最重要的基礎，台灣產業發展的未來在AIOT（人工智慧結合物聯網），而AIOT的未來在桃園。

蔡總統表示，全世界都在關注美中貿易戰的影響，國家領導人率領執政團隊就是要預判情勢做好準備因應。在這個關鍵時刻，讓產業因應變局走向創新，創造讓台灣繁榮發展的優勢，讓5＋2的亞洲矽谷更重要。虎頭山創新園區的開幕，就是台灣搶先布局AI人工智慧和發展物聯網中的資安應用2個重點的具體落實。

蔡總統指出，在發展AI人工智慧上，台灣要用自駕車做為人工智慧最重要的練兵場，結合有實務經驗的產業界夥伴及地方政府共同合作，打造好的設施環境，讓智慧駕駛邁出重要的一步。未來虎頭山創新園區的計畫，預計可帶來15個國際車廠的提案機會，完成150件智慧工廠升級導入案。

總統蔡英文（前）18日出席桃園市虎頭山創新園區開幕典禮，並坐上自駕模擬訓練系統體驗開車。中央社記者吳睿騏桃園攝 108年6月18日

她說，台灣要發展確保資訊安全的物聯網技術，物聯網就是未來，物聯網產業產值已經突破兆元，未來會隨著亞洲矽谷連結世界的腳步繼續成長，行政院已經通過5G行動方案，很快會釋出相關計畫，目標在2020年商業化，走向5G會讓台灣的物聯網與資安有突破性的成長。

蔡總統表示，自己曾多次說過「資安就是國安」，在中美貿易戰下，只要確保資訊安全，全世界對台灣科技產品的信賴度，就是台灣競爭最重要的優勢，在虎頭山創新園區有政府與企業界共同打造資安物聯網中心，未來將是資安實證的重要據點。

蔡總統指出，虎頭山創新園區計畫總經費約新台幣1億5000萬元，經濟部提供9000萬的支持，這裡有最好的人才與環境在這裡共同打拚，對園區帶動創新的能量充滿信心。

她表示，民眾可以從桃園市長鄭文燦與過去3年執政團隊身上看到，政府確實在打拚，把成績做出來，人民一定有感受，創新升級是台灣產業一定要走的路，認真打拚是不變的台灣精神，透過政府跟民間並肩合作，走正確的道路，讓台灣邁向繁榮與成功。

鄭文燦表示，虎頭山創新園區第一期今天開幕，是「亞洲‧矽谷計畫」的亮點之一，因應國際自駕車產業蓬勃發展，建構台灣車用電子與物聯網的實際研發與驗證場域，結合了「車聯智駕中心」與「資安物聯網中心」的測試研發基地，要搶先布局加入國際戰。（編輯：張銘坤）1080618