公投與大選脫鉤 國民黨：選舉操作

（中央社記者王承中、范正祥台北18日電）立法院昨天三讀修正公投法，公投與大選脫鉤。國民黨今天表示，蔡政府關心香港民主人權，卻「沒收」台灣的公投法，不免讓人聯想是為阻擋現正連署的公投案，顯然是選舉操作。

立法院會17日三讀修正通過公民投票法部分條文，明定公投日為8月第4個星期六，自民國110年起每2年舉辦一次，錯開選舉年；公投為直接民權之行使，受憲法所保障，公投日為應放假日。

國民黨副發言人洪于茜今天表示，總統蔡英文作為中華民國總統，關心香港民主人權，卻「沒收」台灣的公投法。作為民主法治國家，卻閹割人民的直接人權，是民主的笑話、悲哀，也是一大恥辱；此刻修法，也不免讓人聯想，是在阻擋現階段連署中的公投案，顯然是選舉操作。

洪于茜指出，當年民進黨奉行的民主價值，已故民進黨立委蔡同榮力爭公投綁大選，更有無數迄今仍在任的立委擁戴。時至今日，蔡政府卻利用立法院多數席次的優勢，暴力且強勢三讀修正公投法。多位仍在任的民進黨立委，竟悶不吭聲，無疑是自行唾棄自己的政黨價值，也讓人民看見民進黨的墮落、蠻橫與無所不行。

洪于茜指出，民進黨修法將公投與大選脫鉤，狠狠打臉行政院長蘇貞昌之前「讓民意可以直接表現」的說法與立場，蘇貞昌是否覺得難堪。

馬英九基金會執行長蕭旭岑則表示，蔡政府高喊台灣是民主堡壘卻同時修惡公投法，沒收直接民權，馬英九基金會與長風基金會將於7月14日舉辦「台灣與民主的距離」研討會，邀請學者專家及各界人士，針對轉型正義、獨立機關、公民社會及公民投票等議題深入討論，為挽救台灣民主政治提出對策。

蕭旭岑表示，研討會的主題論壇為「轉型正義與民主」、「獨立機關與民主」及「公民社會與民主」，分別由中研院院士朱雲漢、前司法院副院長蘇永欽、中研院院士吳玉山主持。圓桌論壇部分由前總統馬英九主持，也將邀請關心台灣民主發展的總統參選人與會。

此外，台灣公民參與協會、負數票協會、台灣環境保護聯盟、綠色消費者基金會等團體上午在立法院召開記者會，高呼「抗議公投法重返鳥籠」等口號。

負數票協會理事長張天鷞表示，公投與大選脫鉤，主要是學瑞士，但瑞士公投案通過，並沒有設定最低門檻，而是採簡單多數決。這次公投法修法等於扼殺台灣的直接民主。

台灣公民參與協會理事長何宗勳表示，去年公投和九合一選舉併辦，產生諸多問題，重點在於執行過程不當；公投法本身雖然有瑕疵，但不至於必須修成公投與大選脫鉤，公投法修正「重返鳥籠」，他表達憤怒與遺憾。（編輯：謝佳珍）1080618