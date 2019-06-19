時力公布提名辦法 徐永明高潞無法連任不分區

（中央社記者蘇龍麒台北19日電）時代力量今天公布不分區立委提名辦法，由於條文明訂「曾擔任本黨政黨比例代表者」，不得擔任不分區立委，因此現任時力不分區立委徐永明、高潞‧以用，都確定無法列名不分區。

時代力量發言人李兆立說，相關規定在2016年就已經列入，這部分這次並沒有更動，徐永明、高潞‧以用確定無法以「不分區」方式連任立委。

時代力量表示，昨日在決策會議上通過了2020不分區立委提名辦法，及2020不分區立委職權辦法。

時代力量秘書長及提名小組召集人陳孟秀表示，在不分區立委候選人的產生方式上，由提名小組提供名單，來徵求決策委員、地方主委、黨公職等各方意見，再來決定提名排序；而名單送交決策委員會表決後，再經由黨員進行複決。

媒體問到，是否有可能找認同「兩岸一家親」理念的人選擔任不分區立委，陳孟秀說，時代力量堅定支持台灣立場，主權認同如果有任何保留或歧異，不會成為時代力量不分區立委的人選。

李兆立說，對於每個人的不同主張都要深入接觸才能了解，因此現階段是朝向大部分理念相近，採廣泛接觸人選的方式進行。

陳孟秀指出，關於提名完成的理想期程，時代力量預計在8月底有完整排序的名單，在9月中進行黨員複決的程序。

至於外界非常關注2020選戰是否會與其他政黨合作，陳孟秀指出，時代力量黨主席邱顯智昨天就已公開邀請他黨可以針對國家政策、公共議題進行公開對話；一直以來，時代力量長期關心居住正義、青年議題等，也因此很希望其他政黨可以針對這些議題來交換意見。（編輯：林興盟）1080619