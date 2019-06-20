宴請黨部主委 總統：唯有我能守護國家安全

（中央社記者溫貴香台北20日電）總統蔡英文今晚宴請民進黨各縣市黨部主委，與會者轉述，總統公布一份內部最新民調，她可以贏得2020總統大選，也只有她能守護台灣主權與國家安全。

對於2020總統選舉副手人選，與會者表示，總統沒有主動提及，但席間有黨部主委建議，等國民黨人選產生後再討論也不遲，現階段應做好與賴清德陣營的整合工作比較重要，但總統並未做任何回應。

民進黨總統初選，蔡總統、前行政院長賴清德兩人相爭，民進黨立委身兼新北市黨部主委余天串連全台18縣市加上勞工黨部，共19名黨部主委連署發表聲明，支持蔡總統連任。日前民調結果出爐，蔡總統領先賴清德8.2個百分點，民進黨昨天中執會通過提名蔡總統參加2020大選。

蔡總統、總統府秘書長陳菊晚間在官邸宴請各縣市黨部主委，與會者表示，第一次在官邸吃外燴，氣氛很好。

席間總統聆聽各地黨部主委分析各地選情，與會者說，總統表示，2020這一仗一定要贏，至於如何與賴清德整合，與會者表示，大家都有默契，不要給總統壓力，總統有智慧解決，當務之急，就是團結整合贏得大選。

總統表示，現在的她絕對跟過去不一樣，就是要更接地氣；總統也感謝行政院長蘇貞昌、立法院長蘇嘉全兩院院長對她的協助，民進黨的施政讓人民更加有感，對初選過關幫助很大，加上香港反送中條例，也為這場初選加分。

與會者說，總統談到民進黨從2008年、2012年總統敗選以來，再怎麼困難都沒有這3個月讓她感受最深、改變最多，特別感謝與會的主委們在她最艱困的時刻願意出面力挺，讓她有信心決定往前衝最後能夠贏得初選。

與會者表示，總統認為，2020大選唯有她能夠守住台灣主權與國家安全，目前也獲得國際上許多國家的認同，假設換成其他人的話，不確定因素很多，唯有蔡總統能夠守護國家安全。（編輯：林淑媛/張良知）1080620