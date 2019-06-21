台歐性別平權培訓課程登場 建立跨國合作網絡

（中央社記者侯姿瑩台北21日電）行政院性別平等處表示，今年是「台歐盟性別平權合作暨訓練架構」的啟動年，下週將舉辦性別主流化工作坊，除台、歐代表外，印尼、寮國、泰國、馬來西亞、澳洲、韓國等政府官員也將與會。

性平處今天發布新聞稿表示，台灣與歐盟一向致力推動性別平等與人權，自民國104年起，在性別平等議題上展開密切交流；107年「首屆台歐盟人權諮商會議」中達成建立為期3年的「台歐盟性別平權合作暨訓練架構」共識，以台灣為平台，新南向國家與日韓為核心，連結歐盟作為學習夥伴，進行性別平等政策與經驗交流。

性平處表示，今年是這項架構合作及訓練的啟動年，規劃辦理「台歐盟性別平權與人權系列培訓課程」及「台歐盟亞洲地區LGBTI人權推動工作交流研討會」。

性平處表示，將與歐洲經貿辦事處、外交部於6月24日至26日，在公務人力發展學院舉辦「台歐盟性別平權與人權系列培訓課程─性別主流化工作坊」，與新南向及韓國等9個國家進行多層面的交流討論。

性平處說，這次工作坊除台灣與歐盟代表外，還有來自印尼、越南、寮國、泰國、菲律賓、馬來西亞、紐西蘭、澳洲、韓國9個國家的政府官員來台與會，盼透過交流與分享，建立跨國合作網絡，共同提升亞洲地區性別平權。

性平處指出，這次工作坊分為「性別機制與意識培力組」、「性別預算組」、「性別統計及分析組」，透過討論並藉由學習深化、運用性別主流化策略工具，以更有效的面對性別平等議題的挑戰。

性平處表示，台灣實施性別主流化政策13年來，推動中央與地方政府施政融入性別觀點已具成效，例如各部會與地方政府都已設立性別平等推動組織、公務人員每年須受性別平等訓練，以及政府計畫與法案皆須進行性別影響評估等。歐盟在推動性別平權策略的經驗也是學習典範。（編輯：張均懋）1080621