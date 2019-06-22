朱立倫：國民黨總統初選公布前 不會私下結盟

（中央社記者余祥台北22日電）國民黨總統初選競爭激烈，參選人前新北市長朱立倫今天說，在7月15日正式公布初選結果以前，他不會跟任何參選人私下見面，也不會跟任何人私下結盟，「不要贏了初選、輸了大選」。

朱立倫、鴻海前董事長郭台銘、高雄市長韓國瑜等人投入國民黨總統初選，前立法院長王金平日前宣布不參加初選後，韓國瑜和郭台銘分別拜會王金平，外界認為拉攏的意味濃。

朱立倫上午在新北市參加「疼愛媽媽-保膝動健康」婦女活動受訪時說，王金平是他的前輩、長輩，他尊重王金平，但他自己不會在初選民調公布前私下結盟、見面，他會用腳踏實地、提出好政見的方式爭取選民支持。

至於是否會呼籲韓國瑜和郭台銘不要私下動作太多，朱立倫說，這是個人選擇，但他一再強調，不要贏了初選、輸了大選，把這一局拱手讓人，真正的對手是民進黨，寧可在初選過程中，以中道、理性的心態面對隊友，之後團結一致贏得大選。

國民黨總統初選首場國政願景電視發表會25日將在高雄登場，被問到準備的狀況，朱立倫說，他過去已經在臉書直播提出各項政見，只需要把過去提出的彙整起來，配合發表會的主題，不需要特別準備。

朱立倫提到，發表會沒有辯論的部分很可惜，會變成像演講比賽、朗誦比賽。

媒體詢問，目前民調仍落後韓國瑜和郭台銘，是否要改變選戰策略。朱立倫說，他只有在黨內互比的部分較為落後，但在政黨對比跟另外兩位接近。

朱立倫分析自己在黨內互比落後的原因，認為他沒有辦大型造勢、沒有買廣告，且他的支持者比較溫和，還沒有發出唯一支持他的聲音。

朱立倫說，黨內互比目前約有4成未表態，可能多數都是婆媽，她們覺得每一位都是自己的孩子、都很好，這也是為什麼民進黨不在初選民調做黨內互比的部分。

至於前北農總經理吳音寧批韓國瑜身邊都是黑金，朱立倫說，吳音寧或民進黨的目標就是要分化、弱化國民黨。

國民黨主席吳敦義今天上午到圓山飯店參加「海峽兩岸共祭中華人文始祖伏羲典禮」，被媒體問到是否認同韓國瑜身邊都是黑金的說法，吳敦義並未回應。

國民黨中央將在7月7日舉辦反沒收公投抗議活動，朱立倫說，當然大家都應該站出來，抗議民進黨沒收公投權利。前總統馬英九今天上午在板橋出席「2019明日之星桌球選拔賽開幕式」時也表示，他將會出席。（編輯：楊玫寧）1080622