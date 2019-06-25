大法官被提名人楊惠欽：死刑存廢應考量民意

（中央社記者陳俊華台北25日電）立法院今天審查大法官人事同意權案。立委關注死刑議題，大法官被提名人楊惠欽說，依過往的大法官解釋，死刑是立法政策，但死刑存廢有時代意義存在，她認為應考量民意，做妥善解決。

立法院臨時會今天舉行全院委員會，審查司法院大法官人事同意權案，並依序對司法院大法官被提名人楊惠欽、蔡宗珍、謝銘洋、呂太郎等人進行詢問。

楊惠欽今年59歲，現為高雄高等行政法院法官兼院長。楊惠欽在口頭說明時表示，擔任法官先後辦理過刑事、民事、財務及行政訴訟的審判事務，民國89年起擔任高雄高等行政法院法官，從事行政訴訟事實審及法律審的審判工作迄今近19年，並在最高法院從事法律審的審判工作共9年。

親民黨立委周陳秀霞詢問，目前維持執行死刑，是否有違憲或是違反兩公約的疑慮。楊惠欽說，依既往的大法官解釋，隱含之意應該是不排斥死刑，反而認為死刑是立法政策；現在死刑是否該廢除，有一些時代意義存在，理論上有從應報主義的觀點，認為應該要維持死刑，也有從人權保護觀點，認為要廢除死刑。

楊惠欽表示，這個問題她個人傾向於說，如果立法政策上，「應該要去考量民意，做妥善解決」；如果有人來申請釋憲，涉及具體個案時，就不太適合表達太具體的法律意見。

周陳秀霞追問，廢除死刑跟冤案有沒有關係。楊惠欽表示，冤案是審判結果，死刑是法律制度，彼此之間沒有扞格問題，有人從冤案角度認為不應該有死刑，這也是支持廢死的理由；每位法官審理案件時，都是兢兢業業，面對重大案件是要判人生死的，對法官來講更是壓力重大，目前審判實務上，有時候法官被批判「為什麼不判死刑？」這對法官真的是很沉重的壓力。

另外，周陳秀霞也問，大法官解釋是否能推翻公投結果。楊惠欽說，大法官解釋對象若是基本權，就是所謂「憲律」這塊，是對人民最高權利的指導，這塊是不能變動的，既然不能變動，當然不適合以公投方式來予以妨礙，它可以增加人民基本權，但不能限制人民的基本權。（編輯：楊凱翔）1080625