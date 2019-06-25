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見證福七發射 蔡總統：發展太空決心一棒接一棒

最新更新：2019/06/25 15:04

（中央社記者劉麗榮台北25日電）福衛七號今天下午順利在美國發射升空，親赴太空中心觀禮的總統蔡英文，也跟著一起倒數計時，拍手歡呼。她表示，台灣未來每年將發射一枚新的衛星，發展太空的決心，將隨著每次發射，一起閃耀。

福爾摩沙衛星七號是台美近10年來最大的科技合作計畫，未來將接替福衛三號成為「太空中最精準的溫度計」。蔡總統也親自赴新竹國家太空中心見證。

太空中心跟美國現場連線，觀看獵鷹重型火箭在2時30分發射衛星實況，總統跟著一起倒數，目不轉睛盯著螢幕，看著火箭順利升空，當美國現場傳出歡呼聲時，太空中心現場也響起掌聲。

總統說，福七發射是台灣太空發展的里程碑，這個重大成就來自於太空中心團隊所有默默付出的人員，「每一位都是太空英雄，都是台灣之光」，兩年前福衛五號升空已經應證台灣太空的自主研發能力，現在更見證台灣太空科技在世界發光發熱。

她表示，每年將發射一枚新的衛星，一棒接一棒，台灣發展太空的決心，也將隨著每一次發射，一起閃耀。

福七發射升空觀禮活動除了蔡總統外，美國在台協會（AIT）處長酈英傑、科技部次長謝達斌、國研院副院長吳光鐘等人都出席。（編輯：楊凱翔）1080625

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