傳高雄溫州小三通 蘇貞昌：防疫不能開玩笑

（中央社記者顧荃台北25日電）高雄市今天舉行「高雄旗津－溫州洞頭小三通」首航典禮，行政院長蘇貞昌表示，台灣豬即將申請成為口蹄疫的拔針非疫區，千萬不能拿防疫開玩笑，若有人要違法通航，政府一定嚴辦。

蘇貞昌晚間在臉書發文表示，他上午才說台灣豬即將申請成為口蹄疫的拔針非疫區，請大家多重視防疫的重要性。今天很多網友Tag他，要他看一張「旗津-溫州小三通」的活動照片，希望政府留意有沒有防疫漏洞，他都收到了。

蘇貞昌指出，事實是，這條航線沒有政府許可、船公司兩週前申請解散，航權今年初註銷了，沒有、也不能通航，兩艘船根本就還在高雄港內，更遑論要辦首航。

蘇貞昌說，他要再次嚴正告訴大家，無論為了甚麼政治口號、甚麼政治利益，千萬不能拿防疫開玩笑，政府會嚴格把關，相信人民也不能接受這種行為。「若有人要違法通航，政府一定嚴辦！」

媒體報導，「上和海運股份有限公司」25日在高雄舉辦「高雄旗津－溫州洞頭小三通」首航典禮，高雄市觀光局長潘恆旭出席致詞時表示，希望小三通讓「高雄發大財、溫州發大財」。國民黨籍立委黃昭順也在臉書發文表示，風雨生信心，高雄要「貨出去拚經濟」。

但外界同時質疑，高雄市政府是否越過中央「小三通」？也有網友擔心，這一舉動將成為防疫非洲豬瘟的漏洞。（編輯：趙蔚蘭）1080625