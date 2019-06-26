佛光山禮佛 郭台銘嗆蔡衍明當國台辦狗腿

（中央社記者程啟峰高雄26日電）參與國民黨總統初選的前鴻海董事長郭台銘今天怒指中天電視記者王書泓，嗆其老闆（蔡衍明）當國台辦狗腿；在與星雲會面後，面對王書泓追問，則語氣和緩稱佛門聖地不要談這些。

郭台銘中午分抵佛光山及佛陀紀念館參觀禮佛，由於行程一延再延，加上參訪行程一再更動，部分開放、部分不開放，讓在場守候媒體疲於奔命。

郭台銘抵達佛陀紀念館參訪時，面對中天電視台記者王書泓訪問郭，昨晚在國政願景電視發表會上「不畏大陸威脅，誰怕誰」這句話現在還算數嗎？郭台銘當場變臉怒嗆「你去叫國台辦下個指令給你們老闆再說，少來問這種問題，一個受國台辦管制的媒體沒有資格問我」。

郭台銘一時怒氣未消，還轉過身來以食指指著王書泓表示，「摸摸你自己的良心，你是為中華民國，還是為國台辦？你去問你們蔡老闆，當國台辦的打手、狗腿」話還沒講完就匆匆上車轉往佛光山。

至於蘋果日報報導「郭台銘怒戳中天記者胸：摸摸良心」，王書泓說，當時離郭還有一段距離，並沒有被戳到，只是同業拍攝角度看起來好像有戳到。

隨後在佛光山行程中，面對王書泓再度提問稍早遭怒嗆一事，郭台銘改口說，「我知道你是領人家薪水的，稍早對你講的那些話不是針對你，而是對你們老闆說的」；面對王書泓一再追問，郭台銘和言悅色地說，「佛門聖地不要談這些問題」。

至於近期是否南下見高雄市長韓國瑜，郭台銘說，昨晚參加國政願景電視發表會，韓國瑜當面答應7月初會出席鴻海集團在高雄投資案的動土典禮，屆時他也會南下出席與韓會面。郭台銘並認為，無論是韓粉還是郭粉，大家都應該是中華民國粉，團結一致讓國民黨明年總統大選勝選，不要非誰不投。

郭台銘今天參觀佛光山藏經樓，對現場牆面石刻的星雲大師親筆提字「給人信心、給人希望、給人方便、給人歡喜」四給佛法，有感而發表示，這是他參選總統的起心動念就是要給人民信心、希望、方便及歡喜。在與星雲見面時，他也請益「四給」目標如何達成，大師向他開示，「四給」不是用嘴巴說，而是要真心地說到做到，讓他受益良多。

郭台銘透露，由於星雲生病，不便見訪客，昨天聯絡佛光山原本是說星雲不在，但他還是堅持要來參訪，沒想到星雲在最後一刻同意抱病見他，帶給他很多智慧開示。(編輯:孫承武)1080626