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郭台銘未簽公約遭指破壞團結 國民黨：再溝通

最新更新：2019/06/26 22:24

（中央社記者余祥台北26日電）國民黨中常委沈智慧今天在中常會指出國民黨總統初選參選人郭台銘未簽署參選公約，是錯誤的示範，也是不團結的象徵。國民黨黨務人士指出，會再與他溝通。

國民黨總統初選競爭激烈，有前鴻海董事長郭台銘、高雄市長韓國瑜、前新北市長朱立倫、前台北縣長周錫瑋、孫文學校總校長張亞中5人角逐。

國民黨日前請參選人簽署公約書，承諾初選期間不惡意攻擊其他參選人，若未獲得提名，也絕不違紀參選等。除郭台銘外，其他4位參選人皆已簽署公約。

中常委沈智慧在中常會表示，5位總統參選人中尚有1人未簽署公約，這是一個錯誤的示範，也是一個不團結的象徵。

沈智慧說，歷來國民黨各級公職進行黨內初選時，每位參選人都會被要求簽署公約，保證選舉期間不互相攻訐、對於初選結果服從並不違紀參選。

沈智慧建議黨中央，應該積極處理尚未簽署公約一事，以免基層黨員擔心國民黨分裂。

國民黨黨務人士指出，郭台銘日前應是誤以為國政願景電視發表會要在中天電視台的棚內舉行，才不願簽署公約書，後來黨也向郭台銘說明電視台僅是進行轉播，相信郭台銘也了解。

黨務人士說，黨中央會再次與郭台銘陣營溝通，盼他簽署這份公約，象徵黨內團結。（編輯：黃國倫）1080626

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