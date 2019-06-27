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首頁 / 政治

王金平自比郭靖 愛國愛民武功高強

最新更新：2019/06/27 11:43

（中央社記者劉冠廷台北27日電）前立法院長王金平今天參觀「金庸武俠－華山論劍」特展，他形容自己像射雕英雄傳中的主角郭靖，愛國愛民、武功高強、為人憨厚，一生中碰到許多難關，但關關難過還是關關過。

王金平上午到華山1914文創園區參觀「金庸武俠－華山論劍」特展，他在接受媒體訪問時，被問到在金庸小說中，是否有自比哪位角色，王金平說，他自認比較像射雕英雄傳中的郭靖，因為郭靖愛國愛民、武功高強，而且為人比較憨厚，都能履險如夷，一生中碰到很多難關，但是關關難過還是關關過。

對於高雄市副議長陸淑美在受訪時公開表態力挺前鴻海董事長、國民黨總統初選參選人郭台銘，王金平對此表示尊重，他說，陸淑美事先沒跟他說，而陸淑美的女兒要選立委，所以陸淑美可能有她自己的選擇。

現場媒體追問，被視為王系人馬的陸淑美表態支持郭台銘，這是不是王金平與郭台銘結盟的契機，王金平僅表示，風馬牛不相及。

此外，媒體也關心王金平雖宣布退出國民黨總統初選，但並未表示不參選總統，是否希望能與國民黨中央再進行協調，王金平表示，靜觀其變，很多事情還在變化中。（編輯：鄭雪文）1080627

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