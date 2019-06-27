Wecare高雄罷韓啟動 連署書2超商可代印

（中央社記者程啟峰高雄27日電）「Wecare高雄」發起的「罷韓30行動」付諸行動，團隊經向統一及全家便利超商申請連署書雲端列印代碼，今天在臉書公布代印代碼並教導如何操作及寄送連署書，方便市民連署。

民間發起的「Wecare高雄」去年高市長選舉前發起萬人氣球大遊行，獲得熱烈迴響，團隊最近在網路號召30萬市民發動罷免高雄市長韓國瑜。

「Wecare高雄」表示，為方便市民取得連署罷免書，團隊已向統一和全家超商申請了雲端列印代碼，市民只要到超商使用機台輸入代碼就可列印出罷免連署書，填妥後寄到指定郵政信箱，即可完成連署罷免。

「Wecare高雄」在臉書公布雲端列印代碼並教導民眾填妥後如何郵寄至指定信箱。

「Wecare高雄」指出，首批統一及全家超商的雲端列印代碼僅至6月30日上午11時前有效，若太多機台同時使用同一代碼，機台讀不出檔案，建議過些時間再試，團隊將持續更新列印代碼。

「Wecare高雄」表示，民眾列印連署罷免書後，可根據書面背面指示，折3折後用膠帶封口，然後貼好郵票寄至80099新興郵局第72號信箱「Wecare高雄 守護高雄大聯盟」收；若有大量連署書請盡量裝在同一信封寄出。

「Wecare高雄」指出，發起這項罷韓行動是玩真的，不只讓市民作為一時的情緒出口，而是付諸行動；團隊已與多個民間罷韓團體連繫，將進行整合，讓罷免韓國瑜成為國內史上首件成案的市長罷免案。（編輯：李亨山）1080627