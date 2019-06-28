蔡總統：記取口蹄疫教訓 防堵非洲豬瘟

總統蔡英文（台上立者）28日出席在台南市舉行的「全國非洲豬瘟緊急防疫模擬演習」，觀看全程後並致詞。中央社記者楊思瑞攝 108年6月28日

（中央社記者楊思瑞台南28日電）總統蔡英文今天出席在台南市舉行的「全國非洲豬瘟緊急防疫模擬演習」，觀看全程後致詞指出，22年前的口蹄疫重創台灣養豬產業，一定要記取教訓，全力防止非洲豬瘟入侵。

非洲豬瘟中央災害應變中心下午在台南市後壁區舉辦「全國非洲豬瘟緊急防疫模擬演習」，針對疫情爆發時人員的防護裝備、樣材包裝、動物屍體處理等流程進行演練；並運用運豬車輛的全球衛星定位系統，執行疫情追蹤及管制。

除蔡總統，行政院農業委員會主委陳吉仲、台南市長黃偉哲等人也出席演習活動。

蔡總統在觀看演習後致詞表示，去年8月中國發生非洲豬瘟疫情時，台灣立即展開應變，加強邊境把關的工作。隨後在去年12月，由中央超前部署成立應變中心，與地方政府一起強化防疫整備工作。

蔡總統指出，過去將近一年的時間，各部會都動起來，不論是強化邊境的查察、加強民眾的宣導、提高罰則、督導廚餘的養豬場及舉辦防疫演習，多管齊下做最嚴格的管控，才能夠防堵疫情於境外。

蔡總統表示，非洲豬瘟疫情仍在蔓延，台灣絕對不能鬆懈，一定要持續守護台灣的豬，維持養豬產業的蓬勃發展。

蔡總統指出，22年前的口蹄疫，重創台灣養豬產業；經過眾人努力，從去年7月開始停止施打口蹄疫疫苗。只要再過幾天、到了7月1日，滿一整年沒有病例發生，台灣就可以申辦為非疫區。如果一切順利，明年5月台灣就可以成為口蹄疫的非疫區，讓台灣豬肉重回外銷市場。

蔡總統表示，一場疫情影響養豬產業發展20多年，一定要記取教訓，全力防止非洲豬瘟的入侵。絕對不能讓養豬產業再次受害，也不能讓對抗口蹄疫的努力都白費。（編輯：戴光育）1080628

總統蔡英文（前右2）28日出席觀看在台南市舉行的「全國非洲豬瘟緊急防疫模擬演習」，農委會主委陳吉仲（前右3）與台南市長黃偉哲（前右）陪同在旁說明。中央社記者楊思瑞攝 108年6月28日