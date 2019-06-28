全國房價負擔能力逐漸改善 雙北買房壓力略減

（中央社記者余祥台北28日電）內政部今天發布107年第3、4季房價負擔能力指標統計，去年第3、4季全國房價所得比分別為8.82及8.57倍，呈現下降趨勢，且貸款負擔率自106年第3季起已連續6期下降，顯示房價負擔能力有逐漸改善趨勢。

進一步觀察房價最高的雙北市，去年第3季、第4季房價所得比台北市為14.07、13.86倍，新北市房價所得比則為12.14、11.85倍，雖跟上季、上年同季比較略有減少，不過雙北市的購屋壓力仍然不小。

內政部表示，房價負擔能力是參考貸款負擔率及房價所得比2項指標以衡量對房價可負擔的程度。

房價所得比是衡量房價負擔能力的重要指標，是以「中位數住宅總價」除以「家戶年可支配所得中位數」而得，代表需花多少年的可支配所得，才能買到一戶中位數住宅總價；坊間常以「買房得不吃不喝多少年」來形容，當數值越高、表示房價負擔能力越低。

根據統計，107年第3季全國貸款負擔率為36.17%，較上季減少0.73個百分點，較去年同季減少1.67個百分點，房價負擔能力為略低等級；房價所得比則為8.82倍，較上季減少0.18倍，較去年同季減少0.40倍。

107年第4季全國貸款負擔率為35.12%，較上季減少1.05個百分點，較去年同季減少2.46個百分點，房價負擔能力為略低等級；房價所得比則為8.57倍，較上季減少0.25倍，較去年同季減少0.59倍。

內政部指出，從六都數據觀察，107年第3季各直轄市的貸款負擔率皆較上季減少，其中以台北市減少3.86個百分點及桃園市減少2.53個百分點改善幅度最為明顯；107年第4季各直轄市除台中市貸款負擔率較上季增加0.83個百分點外，其餘各直轄市的貸款負擔率皆較上季減少，其中以高雄市減少2.36個百分點及桃園市減少1.28個百分點改善幅度最為明顯。（編輯：黃國倫）1080628