幼童國家養說法引熱議 郭台銘列優先政見

（中央社記者陳偉婷台北30日電）國民黨總統初選參選人郭台銘提出0到6歲幼童國家養的政策引討論。郭台銘今天再表示，詳細方案後續會提出，若沒有新生命，國家有亡國危機，解決少子化是他施政優先。

永齡健康基金會與默克集團共同成立創新實驗室，企圖為醫療科技尋求新發展。郭台銘下午在發布會中致詞表示，台灣有非常強的硬件、半導體發展，在國際首屈一指，且台灣的健康醫療也非常一流，若醫師有意研究、創業，政府應給予協助。

郭台銘表示，台灣應有健康大數據的平台、有健康預防醫學的平台、健康藥品測試的平台，未來不管哪個國家的醫藥生技產業想在華人世界找到市場、研發潛力，台灣絕對就是他們的首選。他若當選總統，會朝這個方向努力發展，讓台灣成智慧醫療健康大數據的平台。

在會後受訪時段，媒體詢問，郭台銘在國民黨初選政見發表會提出「新生兒從出生到6歲，由國家幫你養」；但前新北市長朱立倫認為，台灣平均稅率約12%，要全民不繳高的稅，又要將孩童交給國家養，事實上不可能。

郭台銘表示，相關政策在第3場政見會時會有詳細說明，「這是一個創新」，如創新實驗平台，未來若善用大數據，協助醫療產業開發各種新藥、基因檢測設備，新生兒就能受用，也有很大的商機。「政治人物都比較不懂，不同的思維怎麼治理國家」。

若新生兒持續減少，郭台銘說，台灣人口未來會負成長，也會產生許多閒置成本，且沒有新生命，一個國家就有亡國的危機。國家應投資未來，投資年輕的下一代，這比投資很多蚊子館或沒有用的鐵路重要，會是他施政的優先政策。

此外，媒體也詢問，有部分「韓粉」對郭不滿；郭台銘表示，「沒有韓粉，沒有郭粉，只有中華民國台灣粉」，希望合作，才能贏回台灣跟未來。

郭台銘也說，如果大家要說「韓粉」不高興，他要請各位叔叔、伯伯們想想，誰能替中華民國賺錢、誰能替中國民國造勢、誰能發展健康醫療照顧老年人，在選擇過程中，應該要理性。（編輯：張芷瑄）1080630