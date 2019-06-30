蔡總統：要讓年輕人減輕養兒育女負擔

（中央社記者盧太城台東縣30日電）總統蔡英文今天表示，政府不僅增加零到6歲孩童的照顧，還要擴大到年輕人的照顧，找出財政空間給予年輕世代在養兒育女上最大照顧。

蔡總統今天中午在立委劉櫂豪陪同下，前往台東縣卑南鄉南清宮參拜。

媒體聯訪時問到，蔡總統對郭台銘在國民黨總統初選國政願景發表會中提到，零到6歲小孩由國家來養的看法。

蔡總統表示，政府持續在增加零到6歲，甚至年紀更大孩子及年輕人的照顧，這是大家未來的世代，國家要盡最大努力去照顧，這幾年政府都有大規模增加幼兒照顧，也希望年輕世代在生兒育女上的負擔可以減少。

蔡總統說，「我們會持續的找出國家財政空間，盡全力給予年輕世代在養兒育女上最大的照顧」。

另外，有媒體問到，蔡總統對昨天金曲獎最佳國語男歌手Leo王頗有感觸。

蔡總統說，這個年輕音樂人提到身在台灣是很幸運、幸福的事，一直以來想寫甚麼就寫甚麼。她感謝這些音樂創作人，對台灣的文化注入活力跟創意。「恭喜昨天所有得獎人，謝謝所有音樂人對這塊土地貢獻，當然也要恭喜林昶佐除了問政還能得獎，實在不簡單」。（編輯：陳俊碩）1080630