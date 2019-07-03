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平常心看藍營總統初選 韓國瑜:相信黨會公平公正

最新更新：2019/07/03 10:45

（中央社記者王淑芬高雄3日電）高雄市長韓國瑜今天被問到是否擔心國民黨內總統初選民調，他說，「相信黨會做到公平、公正、公開，否則後果會大得嚇死人」；被問若沒過是否脫黨參選，他回應，那是假議題。

韓國瑜今天接受廣播專訪，主持人黃暐瀚指出，國民黨下星期進行總統初選民調，詢問韓是否擔心會被「做掉」、「衝康（台語，背後操弄）」的情形。

韓國瑜表示，他以「平常心」看待初選，如果民眾要他出來挑大梁，他就扛。他說，黨中央也很清楚，如果民調無法做到公平、公正及公開，包括立委選舉都會受影響，那不是威脅的話，是民智已開。

他說，從民進黨初選可以了解，如果國民黨無法做到公平公開，讓人心服口服，後果會大得不得了、大得嚇死人，黨中央應警惕在心。

韓國瑜說「如果民調公平、公正、公開，我們沒贏，沒過關，我們沒話講」。他說，2020是中華民國的生死戰，民眾要他扛，他被動式的參與。「結果沒有過關，我盡力了；如果民眾支持我就挑大梁」。

他說，初選以來就在兩難的路上找到一條滿足各方面需求和想法的方式。

主持人再問，有支持者說如果沒有過關就是被「衝康」，就一定要脫黨參選，有此想法嗎？

韓國瑜說，「目前為止那是假議題，民調還沒公布」。

主持人問：「如果沒有過就好好當市長？」韓國瑜表示：「我是平常心，願承擔重責大任。如果民調沒過，想做也沒辦法，我要把高雄建設好；如果民眾覺得韓國瑜一定要出來挑更重責大任，我也願意出來扛。」他說，一直以來都是被動，從沒有主動過。

另外，被問到接任市長後的改變，他自評，最滿意的是高雄市的知名度及形象提升，高雄市的城市亮度被看見。（編輯：吳佳穎）1080703

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