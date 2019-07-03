民進黨：台灣面臨科技紅色威脅 必須加以遏止

（中央社記者葉素萍台北3日電）民進黨今天舉行中常會，代理主席柯建銘說，台灣面臨來自科技的紅色威脅，遭遇智慧財產被竊，舉凡智慧農業、農業科技，到商業、科技業及民眾的個資都面臨風險，必須加以遏止。

民進黨中常會今天邀請國立台北科技大學智慧財產權研究所副教授江雅綺專案報告「紅色威脅：科技攻擊與科技竊盜」；由於民進黨主席卓榮泰正在美國訪問，今天由民進黨立法院黨團總召柯建銘代理主持中常會。

民進黨發言人李明俐會後轉述柯建銘談話指出，科技技術日新月異，同時也帶來不對稱的科技戰，紅色科技的滲透與威脅，有著許多不同的樣態，像是運用科技自動生成虛假訊息，以人工智慧製造深假圖像，用以混淆視聽，或是在資訊設備中開後門，竊取各種民生相關的資訊，這些無聲且難以辨別的資訊，正滲透進入民眾的日常生活，充份警覺與查證已是十分必要。

柯建銘說，關鍵技術與智慧財產是現代化國家發展的重心。然而，中國透過駭客盜取美國的關鍵科技與智慧財產，2018年胡佛研究所的報告，提到「中國如何系統性的利用，非正式交流和合作場合，盜取美國關鍵科技智財與技術。」這也是中美貿易戰的問題背景之一。

他提到，台灣也面臨到來自科技的紅色威脅，遭遇智慧財產被竊，舉凡智慧農業、農業科技，到商業、科技業，及民眾的個資都面臨風險，這些必須加以遏止。

柯建銘表示，面對紅色科技的滲透與威脅，台灣的民主不容被利用於破壞性的目標，不論政府與民眾都是防止的重要機制，針對江雅綺今天提供的許多建立防線的政策建議，請政策會彙整後，送交執政團隊參考。繼國安三法修法完成後，民進黨會再接再厲，讓民主防線、科技防線、資訊防線更加安全與鞏固。（編輯：蘇志宗）1080703