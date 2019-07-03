更多編輯台推薦新聞：
獨一無二工作 台東延平鄉徵驅猴人
地方

獨一無二工作 台東延平鄉徵驅猴人

溫布頓第3天 謝淑薇女單次輪直落二晉級
運動

溫布頓第3天 謝淑薇女單次輪直落二晉級

指考108年各科試題一覽 參考答案持續更新
生活

指考108年各科試題一覽 參考答案持續更新

專題／國外影視巨擘長驅直入 本土業者嘆台灣大門沒裝
產經

專題／國外影視巨擘長驅直入 本土業者嘆台灣大門沒裝

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
台灣紅茶聞名國際近百年 這2款最適合加牛奶
首頁 / 政治

口蹄疫拔針滿1年 總統：台灣有望邁入非疫區

最新更新：2019/07/03 20:56
總統蔡英文（前左3）3日在農委會主委陳吉仲（前左）等人陪同下，到新竹縣新豐鄉養豬場視察，蔡總統表示，台灣口蹄疫拔針滿1年，符合世界動物衛生組織口蹄疫非疫區申請資格，有望讓台灣邁入口蹄疫非疫區。中央社記者郭宣彣攝 108年7月3日
總統蔡英文（前左3）3日在農委會主委陳吉仲（前左）等人陪同下，到新竹縣新豐鄉養豬場視察，蔡總統表示，台灣口蹄疫拔針滿1年，符合世界動物衛生組織口蹄疫非疫區申請資格，有望讓台灣邁入口蹄疫非疫區。中央社記者郭宣彣攝 108年7月3日

（中央社記者郭宣彣新竹縣3日電）總統蔡英文今天到新竹縣新豐鄉養豬場視察，她今天受訪表示，台灣口蹄疫拔針滿1年，符合世界動物衛生組織口蹄疫非疫區申請資格，有望讓台灣邁入口蹄疫非疫區。

蔡總統今天至新竹縣新豐鄉畜牧場參訪，在農委會主委陳吉仲、畜牧處處長謝耀清、防檢局副局長杜文珍、新竹縣副縣長陳見賢、前縣長林光華陪同下，了解目前養豬場防疫及經營狀況。

總統表示，從民國86年口蹄疫爆發後，豬肉價格下跌慘重，重創台灣養豬業，造成新台幣上千億元的經濟損失，「這樣的教訓永遠不會忘記」，而拔除疫情更是政府最為重要的事之一。

蔡總統說，台灣從去年7月起，豬、牛及羊等偶蹄類動物，全面停止施打口蹄疫疫苗，至今沒有疫情發生，符合世界動物衛生組織口蹄疫非疫區申請資格，預計明年5月台灣、澎湖、馬祖，有望正式邁入口蹄疫非疫區，這也是撲滅口蹄疫重要的「里程碑。」

總統強調，目前根除口蹄疫，仍要繼續做好防範作業，防止疫情「回來」，務必做好邊境管理、滴水不漏，將病毒阻絕於境外，無論是口蹄疫、非洲豬瘟都不能有絲毫鬆懈，台灣下一個挑戰，是將豬肉外銷，「賣出一個好價格。」

除談口蹄疫，在會中有養豬農民針對畜牧場人力不足、及協助竹縣設置化製場事尋求解套方式。農委會主委陳吉仲回應，預計在7月時，將有400多名國外勞動力能投入酪農業，也會與勞動部配合調查畜牧場缺工問題，協助解決。

至於，在未設化製場的短期方式，陳吉仲說，將先以肉品市場小型化肥機器處理，未來將盤點台糖用地，與縣府合作設置化製場。（編輯：李錫璋）1080703

總統蔡英文（右3）3日在農委會主委陳吉仲（右2）等人陪同下，到新竹縣新豐鄉養豬場參訪，了解目前養豬場防疫及經營狀況。中央社記者郭宣彣攝 108年7月3日
總統蔡英文（右3）3日在農委會主委陳吉仲（右2）等人陪同下，到新竹縣新豐鄉養豬場參訪，了解目前養豬場防疫及經營狀況。中央社記者郭宣彣攝 108年7月3日
地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報