口蹄疫拔針滿1年 總統：台灣有望邁入非疫區

總統蔡英文（前左3）3日在農委會主委陳吉仲（前左）等人陪同下，到新竹縣新豐鄉養豬場視察，蔡總統表示，台灣口蹄疫拔針滿1年，符合世界動物衛生組織口蹄疫非疫區申請資格，有望讓台灣邁入口蹄疫非疫區。中央社記者郭宣彣攝 108年7月3日

（中央社記者郭宣彣新竹縣3日電）總統蔡英文今天到新竹縣新豐鄉養豬場視察，她今天受訪表示，台灣口蹄疫拔針滿1年，符合世界動物衛生組織口蹄疫非疫區申請資格，有望讓台灣邁入口蹄疫非疫區。

蔡總統今天至新竹縣新豐鄉畜牧場參訪，在農委會主委陳吉仲、畜牧處處長謝耀清、防檢局副局長杜文珍、新竹縣副縣長陳見賢、前縣長林光華陪同下，了解目前養豬場防疫及經營狀況。

總統表示，從民國86年口蹄疫爆發後，豬肉價格下跌慘重，重創台灣養豬業，造成新台幣上千億元的經濟損失，「這樣的教訓永遠不會忘記」，而拔除疫情更是政府最為重要的事之一。

蔡總統說，台灣從去年7月起，豬、牛及羊等偶蹄類動物，全面停止施打口蹄疫疫苗，至今沒有疫情發生，符合世界動物衛生組織口蹄疫非疫區申請資格，預計明年5月台灣、澎湖、馬祖，有望正式邁入口蹄疫非疫區，這也是撲滅口蹄疫重要的「里程碑。」

總統強調，目前根除口蹄疫，仍要繼續做好防範作業，防止疫情「回來」，務必做好邊境管理、滴水不漏，將病毒阻絕於境外，無論是口蹄疫、非洲豬瘟都不能有絲毫鬆懈，台灣下一個挑戰，是將豬肉外銷，「賣出一個好價格。」

除談口蹄疫，在會中有養豬農民針對畜牧場人力不足、及協助竹縣設置化製場事尋求解套方式。農委會主委陳吉仲回應，預計在7月時，將有400多名國外勞動力能投入酪農業，也會與勞動部配合調查畜牧場缺工問題，協助解決。

至於，在未設化製場的短期方式，陳吉仲說，將先以肉品市場小型化肥機器處理，未來將盤點台糖用地，與縣府合作設置化製場。（編輯：李錫璋）1080703