政院：文官個資外洩已立案偵辦 外界臆測非事實

（中央社記者顧荃台北4日電）國外網站日前揭露疑似銓敘部掌理的公務員個資逾59萬筆。行政院資通安全處表示，近日媒體報導國際五眼聯盟提供行政院情資等內容皆非事實，此事已立案偵辦，相關政府機關不會也不應對外逕行發言。

行政院資通安全處晚間透過新聞稿表示，近日媒體陸續報導國際五眼聯盟（Five Eyes）提供行政院情資、相關機關高層參與行政院國家資通安全會報，及其他引用國安機關人員臆測發生原因等多篇報導，皆非屬實，由於本案已立案偵辦中，相關政府機關不會也不應對本案逕行發言或提供資訊。

行政院資通安全處表示，事件發生第一時間，政院立刻組成專案團隊協助銓敘部依據「個人資料保護法」及「資通安全管理法」，進行個資外洩告知義務及資安事件應變處置等作為，相關資安強化工作持續進行中。

行政院資通安全處提醒，對於近日在社群媒體散布或傳遞個人資料之情形，已顯然觸犯個人資料保護法，請民眾留意，以免觸法。

銓敘部6月22日接獲情資，知悉國外網站揭露疑似銓敘部所掌理的個人資料逾59萬筆，範圍為2005年1月1日至2012年6月30日間，中央及地方機關公務人員送審人員歷史資料，實際影響人數為24萬3376人，欄位包含身分證字號、姓名、服務機關、職務編號、職稱等。（編輯：李信寬）1080704