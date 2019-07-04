更多編輯台推薦新聞：
原民採摘森林產物除罪化 紅檜等貴重木有條件開放
生活

原民採摘森林產物除罪化 紅檜等貴重木有條件開放

影片／警員上山值勤 花蓮清水林道直擊台灣黑熊
生活

影片／警員上山值勤 花蓮清水林道直擊台灣黑熊

小北極狐從挪威走到加拿大 76天跋涉3506公里破紀錄
國際

小北極狐從挪威走到加拿大 76天跋涉3506公里破紀錄

專題／國外影視巨擘長驅直入 本土業者嘆台灣大門沒裝
產經

專題／國外影視巨擘長驅直入 本土業者嘆台灣大門沒裝

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治

政院：文官個資外洩已立案偵辦 外界臆測非事實

最新更新：2019/07/04 19:52

（中央社記者顧荃台北4日電）國外網站日前揭露疑似銓敘部掌理的公務員個資逾59萬筆。行政院資通安全處表示，近日媒體報導國際五眼聯盟提供行政院情資等內容皆非事實，此事已立案偵辦，相關政府機關不會也不應對外逕行發言。

行政院資通安全處晚間透過新聞稿表示，近日媒體陸續報導國際五眼聯盟（Five Eyes）提供行政院情資、相關機關高層參與行政院國家資通安全會報，及其他引用國安機關人員臆測發生原因等多篇報導，皆非屬實，由於本案已立案偵辦中，相關政府機關不會也不應對本案逕行發言或提供資訊。

行政院資通安全處表示，事件發生第一時間，政院立刻組成專案團隊協助銓敘部依據「個人資料保護法」及「資通安全管理法」，進行個資外洩告知義務及資安事件應變處置等作為，相關資安強化工作持續進行中。

行政院資通安全處提醒，對於近日在社群媒體散布或傳遞個人資料之情形，已顯然觸犯個人資料保護法，請民眾留意，以免觸法。

銓敘部6月22日接獲情資，知悉國外網站揭露疑似銓敘部所掌理的個人資料逾59萬筆，範圍為2005年1月1日至2012年6月30日間，中央及地方機關公務人員送審人員歷史資料，實際影響人數為24萬3376人，欄位包含身分證字號、姓名、服務機關、職務編號、職稱等。（編輯：李信寬）1080704

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報