總統視察捷運工程 重申兩岸事務是中央職權

（中央社記者吳睿騏桃園5日電）總統蔡英文今天到桃園市視察捷運三鶯延伸八德段，蔡總統受訪時重申，兩岸事務是中央職權，涉及政治或公權力的事務需經中央唯一授權的海基會，政府會以現有機制處理兩岸事務。

蔡總統上午到桃園市視察捷運三鶯延伸八德段，對記者提問，台北市長柯文哲說雙城論壇是兩岸唯一的正式溝通平台，以及國台辦主任劉結一說，已跟前中國國民黨主席洪秀柱、新黨主席郁慕明溝通統一進程的說法，做上述表示。

有記者詢問，蔡總統在國民黨國政願景發表會後首份民調領先對手。蔡總統表示，民調就是持續觀察，不同機構做的民調會有不同面向，政府持續做好國政讓人民有感是最重要的，在今天的地方軌道及捷運建設部分，就看到地方與中央政府的緊密合作，是個非常好的範例。

記者又問，國民黨總統初選參選人郭台銘辦公室表示，蔡政府為了綁樁，前瞻計畫撒了新台幣8800億元的說法，蔡總統說，前瞻基礎建設計畫讓北部首都生活圈的交通能夠便利，這個涵蓋北北基桃整體交通網的建置，是個重要的工程，也是前瞻基礎建設計畫中投入很多的項目，這看起來不像綁樁，是實實在在人民的需求。

她說，前瞻基礎建設計畫中也有針對少子化的預算，另外，政府3年來對年輕人，尤其是年輕父母養兒育女的負擔及家庭負擔的減少，從租金補助跟社會住宅、減稅、加薪，到育嬰、托兒，不但有政策協助，也有補助的津貼增加，甚至年輕人照顧老人的長照2.0，讓老人家在社區或家裡得到更好的照顧，這也是要減少年輕父母或年輕人的負擔。

有記者提問，總統最近聲量上揚也即將出訪，未來選戰是否主打外交。蔡總統指出，外交是總統最重要的工作之一，自己每年都有2次出訪，鞏固與邦交國的關係，近年來很多邦交國在國際為台灣發聲，讓台灣的聲音能被聽見，因此邦交對台灣非常重要，自己下半年也必須出訪邦交國鞏固友誼，在互惠互利基礎上進行更多有利雙邊關係的合作計畫。

關於美國軍購方面，蔡總統表示，目前共有M1A2艾布蘭戰車及飛彈採購，另外是F16V先進飛機採購，這兩項軍購案現在都在美國政府行政部門作業中，政府也希望這兩項重要軍購都能按期程完成，到目前為止，都是按照正常的程序跟時序在進行這兩項採購案的處理。

蔡總統說，自己昨天有南下慰問殉職員警李承翰的父母，但在難過之餘，對於警力的強化、警員的增補應列為最優先，另外，員警執行勤務時的安全要特別考量，不論從裝備需求到執法空間，如何使用適當武力防衛，都必須做完整快速的檢討，讓警員能更安全有效的執行職務。政府會以國家資源全力支持。

對於「孩子的書屋」創辦人陳俊朗過世，蔡總統說，「陳爸」是自己認識多年的朋友，他的突然離開自己感到傷心，感謝陳爸所做的一切，但照顧青少年及社會上需要的人，政府的決心不變，也會拿出資源、力量繼續，希望社會上善心人士願付出更多，大家共同來繼續陳爸的志業。

蔡總統表示，政府仍有持續關注空服員罷工，希望事件能盡早落幕，剩下的事情也希望雙方能理性的坐下來，進行完整的溝通與解決，同時也呼籲航空公司對於員工抱持珍惜、疼愛的心情，來處理最後一個階段應該要處理的事情。（編輯：李錫璋）1080705