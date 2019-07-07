危害國家資安產品清單 擬7月底公布

（中央社記者顧荃台北7日電）行政院4月發布「各機關對危害國家資通安全產品限制使用原則」，禁止各機關採購及使用危害國家資通安全的廠商產品；行政院發言人Kolas說，預計7月底就會公布禁止使用的產品清單。

工研院因資安考量，1月宣布不支援華為手機和電腦使用內部網路。行政院長蘇貞昌也在4月核定「各機關對危害國家資通安全產品限制使用原則」，要求各機關除因業務需求且無其他替代方案外，不得採購及使用危害國家資通安全的廠商產品。

根據處理原則，各機關盤點後若發現有資安疑慮的產品，不得與公務網路環境介接，不得處理或是儲存機關公務的資訊。若是到了可汰換的時間，在年限屆滿時要予以銷毀，並重新採購沒有資安疑慮的商品。

對於原則的內容沒有涵蓋中國字眼，Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）指出，有疑慮的商品未必只來自中國，還有其他國家，因此在原則中未特定指涉某一個國家；不過，來自中國的產品是在約束範圍內。

預料華為、中興通訊、聯想電腦、海康威視等中國品牌，可能納入禁止使用清單中。

該「原則」適用中央、地方政府各機關，並要求各機關於3個月之內提出可能危害國家資安的產品品牌清單。

Kolas表示，相關單位正在研擬這份清單，預計7月底就會公布。

Kolas說，行政院也不排除以更具有法律強制力的「辦法」形式，公布危害國家資安的產品清單，以管理政府機關的資通安全。

Kolas指出，「辦法」是基於法律授權而衍生的規範，法律本來就對所有人有規制的效力，因此法律授權衍生的「辦法」亦然，甚至可以構成依法處罰的依據；「原則」是行政機關內部控制的規範。因此，「辦法」跟「原則」的確有對象上、效力上的差異。（編輯：黃國倫）1080707