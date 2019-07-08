公民團體：連署罷免韓國瑜不會停

「Wecare高雄」發起「罷韓30行動」，發起人尹立（左）8日偕同公民割草幹部在左營高鐵站受訪，他說明目前兩團體回收連署書約8萬份，預計在7月中旬突破10萬份的目標，並宣示「罷韓行動不會停」。（Wecare高雄提供）中央社記者王淑芬傳真 108年7月8日

（中央社記者王淑芬高雄8日電）「Wecare高雄」發起「罷韓30行動」，發起人尹立今天偕公民割草行動幹部指出，罷韓連署行動遭技術性干擾，包括有人冒名要回收連署書，還有不實耳語流傳等，他們宣示「罷韓行動不會停」。

啟動罷韓行動後，民眾熱情響應，台灣基進黨及公民割草行動在7月1日宣布回收連署書達到第一階段連署門檻，回收3萬份，目前罷韓行動持續進行，民進黨市議員、時代力量市議員黃捷、支持罷韓的店家也加入成為連署書回收站，連署書回收份數持續增加。

尹立今天偕同公民割草幹部在左營高鐵站受訪，他說明目前兩團體回收連署書約8萬份，預計在7月中旬突破10萬份的目標；預計在韓國瑜就職週年12月25日達到第二階段罷免門檻，約30萬份連署目標。

公民割草行動於日前查獲有有一男子假冒割草行動幹部到民進黨市議員鄭孟洳服務處欲領取連署書，已經報案。

尹立表示，罷韓行動遭到技術性干擾，包括冒名收件領連署書、不實耳語稱罷韓行動難成勿再連署、志工被蛋襲及不理性辱罵等。「Wecare高雄」及公民割草行動宣示「罷韓行動不會停」，是一場長期抗戰的行動，籲民眾勿受外力干擾影響連署罷韓。

尹立指出，到年底的罷韓第二階段，尚有近半年時間，期間是重要的公民溝通期，行動聯盟會擴大社會對話，也會評估是否舉辦活動等。

公民割草行動張姓幹部說，「將結合所有罷韓力量整合成一支箭，射向目標」，他呼籲民眾努力朝目標前進。

為免團體人力不足、人員過勞，台灣基進黨與公民割草也將合力招募志工。（編輯：陳俊碩）1080708