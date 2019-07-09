罷工後擬修法 陳其邁：應考量公共利益旅客權益

（中央社記者潘姿羽台北9日電）長榮航空空服員罷工告一段落，檢討修法聲浪頻傳，勞動部檢討修訂勞資爭議處理法，行政院副院長陳其邁今天表示，要考慮公共利益及旅客權益，先由交通部、勞動部做專業評估。

勞動部8日表示，將針對罷工預告期、有效期、糾察線和專業調解人制度等議題，檢討修訂勞資爭議處理法，月底前先邀請航空運輸業、勞工工會與旅遊公會座談，期盼能形成共識。

陳其邁今天出席「2019智慧生活顯示科技與應用產業策略會議」，會後媒體問及對於勞動部修法的看法，他表示，畢竟這次罷工牽涉到公共利益，因為台灣海島有些市場特殊性，還是要考慮到公共利益及旅客權益，相信勞動部、交通部會進行專業評估。

至於行政院是否會有些建議方向，陳其邁表示，交通部評估交通事業，勞動部則檢討勞動法規，如授權期、預告期等，目前還是先交由2主管機關從專業角度來衡量。

此外，媒體也相當關注行政院人事行政總處10日召開軍公教待遇審議委員會，討論109年度軍公教是否調薪的議題，陳其邁表示，相信人事總處會有專業綜合考量。

對於全國教師工會總聯合會日前呼籲調薪11%，才能追上物價漲幅，陳其邁回應，這部分還是由人事總處來做綜合考量。（編輯：林興盟）1080709