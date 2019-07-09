蘇揆以超商為例 勉公務員與時俱進提升服務品質

（中央社記者潘姿羽台北9日電）行政院院長蘇貞昌今天於政府服務獎頒獎典禮致詞時表示，便利超商是與時俱進的例子，提供多樣化服務，公務員也必須更加努力；他也開玩笑地說，便利商店服務愈來愈多，政府機關都要被趕上了。

蘇貞昌表示，便利超商能持續改變，除了老闆以月為單位來算賺錢或賠錢，也因為如果不改變，就會被同業趕過去；相較之下，政府都是編列年度預算，而且不論改變快慢，都不動如山，不會被搶走生意。

但隨著社會環境改變，做為政府公務員，還是有很多變化，蘇貞昌表示，現代社會中，人民是主人，政府做好是應該，而且要求還愈來愈高，公務員愈來愈難做，所以有人說「公僕難為」。

不過蘇貞昌指出，公務員與一般民眾有3大不同，一是公務員手上握有公權力，同樣是人，公務員可以對民眾說可以不可以、准許不准許；其次，政府機關對民眾是「組織」對「個人」；第三，公務員對民眾是「了解」對「不了解」，因此才會在辦公室，坐等民眾奔波而來。

基於這3點不同，蘇貞昌表示，公務員更應該服務人民，社會大眾繳的稅才有意義，而且隨著科技進步，政府機關也應好好想想，怎樣納入新興科技應用，將組織力發揮到最大。（編輯：林沂鋒）1080709