遭郭台銘嗆將成歷史罪人 中常委：太不公平

（中央社記者余祥台北10日電）國民黨總統初選參選人郭台銘今天指初選民調採市內電話抽樣有問題，更批中常委將成為歷史罪人。中常委姚江臨反問，改變辦法讓郭台銘合乎參選資格，這叫歷史罪人，太不公平了吧。

郭台銘今天一早拜會國民黨基隆市黨部，並到大佛禪院、奠濟宮參拜，他受訪時表示，國民黨總統初選民調失真，這表示在家接電話的辦法是有問題的，他的選民都要上班、做生意，不可能一週在家接電話。

郭台銘指出，他對國民黨的期待很高，國民黨下午要召開中常會，不知道有沒有人敢像高雄市副議長陸淑美一樣，為了拚經濟開武昌起義的第一槍。

郭台銘說：「國民黨醒醒吧，中央委員醒醒吧，你們命運還剩多久，這樣搞下去你們就等著被民進黨殲滅了，愧對國父孫中山締造國民黨的100多年歷史。」

郭台銘表示，中常會在幹什麼，如果國民黨不改造，中央委員如果要把國民黨搞垮，就是歷史的罪人，今天下午中常會要好好討論有建設性的意見、能勝選的方法，否則就坐以待斃好了。

中常委姚江臨受訪時說，國民黨當然需要大家團結才能勝選，在初選階段，每人都是大人了，不要口無遮攔講這些破壞團結的話。

姚江臨反問說：「中常委怎麼會是歷史罪人，當初敬業的把初選辦法弄好，讓郭台銘合乎參選資格，這個叫歷史罪人嗎？太不公平了吧，沒有中常會改變辦法，郭台銘能參選嗎？」

至於陸淑美表示要高雄市長韓國瑜顧好高雄，姚江臨說，台灣人民是要西裝（指總統），不是只有一套內衣（指高雄）。

中常委李德維說，在這個關鍵時候，負責任的同志應該要能夠團結絕大多數黨內人士和社會大眾，他建議郭台銘公開呼籲大眾一起努力，怎麼讓國民黨、中華民國更好。（編輯：林興盟）1080710