總統出訪友邦 透過社群媒體報告外交成果

（中央社記者溫貴香紐約11日電）總統蔡英文出訪加勒比海友邦，已於臉書預告出訪期間陸續推出與Youtuber阿滴和志祺合作的影片。總統府發言人林鶴明今天說，希望透過社群媒體，讓更多國人了解台灣外交處境與政府努力的成果。

蔡總統於台北時間11日中午啟程訪問加勒比海友邦海地、聖克里斯多福及尼維斯、聖文森、聖露西亞；總統在機場致詞時表示，這次出訪，會透過社群媒體把台灣在國際舞台上的成就，以及大家拚外交的成果，用最即時的方式介紹給國人同胞。

林鶴明表示，蔡總統此行出訪，除了親自透過國是訪問增進友邦邦誼外，蔡總統也會一如在國內一樣，持續透過社群媒體，將這次出訪加勒比海友邦以及過境美國的行程重點，跟國人報告。

林鶴明表示，除了日前與資深外交記者范琪斐合作的網路社群訪問外，蔡總統也預先安排和知名Youtuber阿滴以及志祺合作，針對總統出訪相關國政與外交議題拍攝影片，透過社群媒體，讓更多國人了解台灣外交處境與政府努力的成果。

蔡總統已透過臉書釋出預告的「尤達」影片，預告將會在出訪期間陸續推出與阿滴和志祺合作的影片。

熟悉網路社群的黨政幕僚表示，阿滴是目前台灣訂閱人數前三名的YouTuber，訂閱人數達224.6萬人，社群影響力驚人，加上阿滴長期經營英語教學內容，是少數的知識型YouTuber，形象也深獲好評。

幕僚指出，台灣YouTuber經營前三名分別為「這群人」、「阿滴英文」以及「蔡阿嘎」。其中「蔡阿嘎」已經在上次蔡總統出訪南太平洋友邦時合作，這次蔡總統出訪加勒比海友邦，和「阿滴英文」合作拚外交，持續積極的擴展網路社群的能量。（編輯：謝佳珍）1080712