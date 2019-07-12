總統：盼港府回應人民訴求 讓社會回歸穩定

（中央社記者溫貴香紐約11日電）總統蔡英文今天回應香港議題表示，香港人民這段時期以來走上街頭表達希望有民主與自由、希望人權被尊重，她希望香港政府必須回應人民的希望與訴求，讓香港社會可以回歸穩定。

蔡總統抵達下榻飯店不久前，發生飯店外歡迎蔡總統到訪的中國海外民運人士，和聚集在對街由紐約本地中國社團發動的抗議團體發生衝突。總統表示，在民主社會，還是要以理性方式表達意見，也希望大家表達不同意見時可以保持理性。

總統展開為期12天「自由民主永續之旅」，美東時間下午3時抵達紐約甘迺迪國際機場，晚間出席友邦駐聯合國常任代表歡迎酒會，地點在外交部駐紐約辦事處，這是我國現任總統首次在紐約與友邦聯合國常任代表會見。

總統出席酒會後，步出會場面對大批守候在歡迎酒會外的媒體，被問到3天前美國國務院批准兩項對台軍售案，總統表示，感謝美國對軍售案的核准，會持續強化台灣自我防衛的力量。

針對歡迎酒會中有友邦17位駐聯合國常任代表或觀察員出席，被問到是否希望今年9月能再看到友邦在聯合國繼續幫台灣發聲，總統表示，邦交國的常任代表們也會去台灣，她在台灣也接見過幾次。

她並說，邦交國常任代表們對台灣都非常支持，在聯合國或者其他重要的國際組織替台灣發言都非常努力，讓台灣的聲音在國際上可以被聽見，他們對台灣而言非常友善、非常支持，與台灣有深厚的感情。

總統表示，會持續尋求國際參與的機會，也會強化邦交國的邦交，也會與其他理念相同的國家共同致力維持區域的和平穩定之外，持續對國際社會作出貢獻。

針對香港議題，總統表示，香港人民這段時期以來走上街頭表達希望有民主與自由，也希望人權被尊重，希望香港政府必須回應人民的希望與訴求，讓香港社會可以回歸穩定。

對於蔡總統過境紐約下榻飯店外面發生衝突事件，總統表示，在民主社會，還是要以理性方式表達意見，也希望大家表達不同意見時可以保持理性。（編輯：張均懋）1080712