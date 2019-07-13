阿滴開箱總統專機 曝光空軍一號內裝[影]

影片來源：阿滴英文 YouTube頻道

（中央社記者侯姿瑩台北13日電）將要啟程前往海地的總統蔡英文今晚在臉書發文表示，YouTuber志祺和阿滴日前找她開箱總統行政專機。影片內容不僅公開專機內部空間，總統更接受阿滴全英文的訪談，聊飛機、也談出訪。

蔡總統也透過LINE群組分享「志祺七七」和「阿滴英文」開箱總統專機的影片。總統3月出訪之前有跟志祺合作拍影片，開箱總統出國的行李箱，這次是首度與長期經營英語教學內容、知識型YouTuber阿滴合作。

阿滴、志祺今晚分別在他們的YouTube頻道發布與蔡總統合體開箱總統專機、一同搭機飛到台東的影片。阿滴及志祺透過鏡頭帶著大家參觀位於空軍松山基地指揮部的貴賓候機室，直擊總統專機內部，包括總統座艙、長官座艙與一般客艙，以及機上提供的零食、水果與甜點。

介紹專機內部後，阿滴接著用英文與蔡總統在機上進行訪談。總統表示，總統專機用於國內飛行，到國外的訪問則是透過包機的方式進行；目前這架總統專機機齡約為20年，最先使用的總統應該是前總統陳水扁。

總統說，搭機的時候，她最常做的事是看報紙、為演講做準備；若要休息的話，就會在飛機上睡一下。機上提供的餐點每次都不一樣，總統說，她最喜歡的是水果。

談到這次出訪加勒比海友邦與過境美國，總統說，訪問友邦時，將與友邦總統或總理會面，也會與當地的台灣人見面。

對於阿滴提到總統專機外觀過時，並搞笑建議將外觀塗上「珍珠奶茶」或是畫滿Q版小英來裝飾，總統笑說，這是中華民國總統專機，不是她個人的飛機，她不認為總統的權力有大到可以改變專機外觀。

另外，志祺的影片則是先說明總統專機的正式名稱是「總統座機隊」，編制有2架飛機，分別是福克50與波音737-800。總統專機的「經濟艙」、「商務艙」與一般飛機沒有太大的差別，座椅是藍紫色系；至於總統乘坐的「頭等艙」，整體設計是大地色系，總共只有4個座位，通常是總統、副總統、行政院長等人所乘坐。

志祺在影片中表示，專機的存在是為了縮減總統通勤時間，提升效率，等總統一到機場，就會馬上起飛。這趟飛到台東的時間大約是30、40分鐘。（編輯：鄭雪文）1080713