同框自由女神像 總統：更體會自由民主存在意義

（中央社記者葉素萍台北14日電）總統蔡英文今天透過臉書分享先前離開過境點紐約前，在哈德遜河上和自由女神像的同框照，蔡總統說：「近距離看到她，更能體會自由民主的存在意義。」

蔡總統正出訪加勒比海友邦，先前在美國紐約過境。離開紐約前，她在美國在台協會（AIT）主席莫健（James Moriarty）陪同下，自62號碼頭登船遊覽哈德遜河，遠眺哈德遜河岸公園、世貿中心一號大樓、華爾街金融區、艾力斯島、總督島及象徵自由民主的自由女神像。

蔡總統今天上午透過臉書分享她離開過境點紐約前，在哈德遜河上和自由女神像的同框照。

蔡總統說，自由女神像代表了美國的自由，替民主國家照亮前方的道路，今天利用離境前空檔，「近距離看到她，更能體會自由民主的存在意義」。

蔡總統11日展開自由民主永續之旅，出訪加勒比海友邦海地、聖克里斯多福及尼維斯、聖文森、聖露西亞，全程12天11夜，過境美國的紐約與丹佛兩地，預計於台北時間22日午後返抵台灣。（編輯：郭萍英）1080714