更多編輯台推薦新聞：
一週大事／譴責或支持中國新疆政策 地圖看懂各國立場
國際

一週大事／譴責或支持中國新疆政策 地圖看懂各國立場

救早產兒寫醫界傳奇 84歲修女葛永勉成正港台灣人
生活

救早產兒寫醫界傳奇 84歲修女葛永勉成正港台灣人

蔡總統美國哥倫比亞大學演說全文
政治

蔡總統美國哥倫比亞大學演說全文

專題／菲律賓瘋台灣珍奶 總統女伴也來加盟
產經

專題／菲律賓瘋台灣珍奶 總統女伴也來加盟

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治
新聞專題
蔡總統過境紐約
總統蔡英文出訪加勒比海友邦，去程過境紐約停留2天，回程過境丹佛也將待2天。過境紐約期間，不僅在紐約辦事處會見友邦聯合國代表、參與台美企業高峰會，此外，也到哥倫比亞大學參加座談、發表演說。
蔡總統過境紐約
新聞專題
蔡總統過境紐約2/28

同框自由女神像 總統：更體會自由民主存在意義

最新更新：2019/07/14 09:05
總統蔡英文出訪過境紐約，13日上午在中央公園健行活動後坐船遊河，近距離觀賞自由女神像。（圖取自facebook.com/tsaiingwen）
總統蔡英文出訪過境紐約，13日上午在中央公園健行活動後坐船遊河，近距離觀賞自由女神像。（圖取自facebook.com/tsaiingwen）

（中央社記者葉素萍台北14日電）總統蔡英文今天透過臉書分享先前離開過境點紐約前，在哈德遜河上和自由女神像的同框照，蔡總統說：「近距離看到她，更能體會自由民主的存在意義。」

蔡總統正出訪加勒比海友邦，先前在美國紐約過境。離開紐約前，她在美國在台協會（AIT）主席莫健（James Moriarty）陪同下，自62號碼頭登船遊覽哈德遜河，遠眺哈德遜河岸公園、世貿中心一號大樓、華爾街金融區、艾力斯島、總督島及象徵自由民主的自由女神像。

蔡總統今天上午透過臉書分享她離開過境點紐約前，在哈德遜河上和自由女神像的同框照。

蔡總統說，自由女神像代表了美國的自由，替民主國家照亮前方的道路，今天利用離境前空檔，「近距離看到她，更能體會自由民主的存在意義」。

蔡總統11日展開自由民主永續之旅，出訪加勒比海友邦海地、聖克里斯多福及尼維斯、聖文森、聖露西亞，全程12天11夜，過境美國的紐約與丹佛兩地，預計於台北時間22日午後返抵台灣。（編輯：郭萍英）1080714

地機族
請繼續往下閱讀
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報