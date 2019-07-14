出席中區供佛齋僧法會 徐國勇肯定宗教團體貢獻

（中央社記者蘇木春台中14日電）內政部長徐國勇今天到台中參加中區全國供佛齋僧大法會，會中他肯定佛教團體對安定社會與協助救災的貢獻，他表示，農曆7月將近也是佛教的孝親吉祥月，透過弘揚孝道讓社會更穩定。

台中市三寶護持會舉辦的民國108年度中區全國供佛齋僧大法會，今天在台中國際展覽館舉辦，今年有近7000名出家法師從南、北各地，甚至國外參加應供，並有上萬名信眾參與，會中藉由諸山長老、法師們帶領信眾誦經祈福，徐國勇與立委沈智慧及當地民意代表都出席。

徐國勇致詞時表示，他身為部長站在服務宗教的立場，特別感謝各界宗教團體，讓國家社會在心靈的慰藉上，在社會的平和與治安穩定上，都有相當大的貢獻，能夠安居國家才能夠樂業。

他說，每當國內有任何災難發生時，都看見佛教團體站在第一線，協助各種救難的工作，且相關工作也是內政部的職責，他也特別感謝佛教團體對社會的付出。

提到農曆7月民俗月，徐國勇說，有人說7月是鬼月，但事實上佛教團體認為，7月是孝親吉祥月，經過佛教團體的風移俗變，在各個場合弘揚孝道，讓整個社會更加穩定。（編輯：陳俊碩）1080714