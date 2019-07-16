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郭台銘動向未明 吳敦義盼全黨團結

最新更新：2019/07/16 18:21
國民黨主席吳敦義（前左）16日上午親赴台東，參加前台東縣長吳俊立（前右）父親吳丁伏的告別式，拈香致意並慰問家屬。中央社　108年7月16日
國民黨主席吳敦義（前左）16日上午親赴台東，參加前台東縣長吳俊立（前右）父親吳丁伏的告別式，拈香致意並慰問家屬。中央社　108年7月16日

（中央社記者李先鳳台東縣16日電）國民黨主席吳敦義今天上午到台東，弔唁前台東縣長吳俊立的父親吳丁伏；吳敦義說，將主動與前鴻海董事長郭台銘聯繫見面，盼他以國家為念，全黨團結才更有希望重返執政。

吳俊立父親吳丁伏日前辭世，享壽93歲，吳敦義今天由前縣長黃健庭陪同出席告別式。並與吳俊立、吳俊立胞妹議長吳秀華及黃健庭等人談話。

國民黨總統初選結果昨天出爐，媒體今天詢問吳敦義有關郭台銘動向，吳敦義說，會主動聯繫，找時間跟郭台銘見面。他強調國民黨一定要團結，若分裂就不容易光復政權。

吳敦義表示，政府經濟沒搞好、治安沒做好，踐踏軍公教尊嚴；希望國民黨所有參與初選的人，要團結再團結，國民黨才有希望重返執政。（編輯：林沂鋒）1080716

國民黨主席吳敦義（中）16日上午在台東受訪表示，將主動與前鴻海董事長郭台銘聯繫見面，盼他以國家為念，全黨團結才更有希望重返執政。右為前台東縣長吳俊立，左為吳俊立胞妹、台東縣議長吳秀華。中央社　108年7月16日
國民黨主席吳敦義（中）16日上午在台東受訪表示，將主動與前鴻海董事長郭台銘聯繫見面，盼他以國家為念，全黨團結才更有希望重返執政。右為前台東縣長吳俊立，左為吳俊立胞妹、台東縣議長吳秀華。中央社　108年7月16日
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