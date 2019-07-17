傳朱立倫有意爭國會龍頭 親朱人士：刻意曲解

（中央社記者余祥台北17日電）國民黨總統初選由韓國瑜勝出，外傳前朱立倫有意角逐國會龍頭，親朱人士指出，朱立倫聽到此傳言的反應是「這種時候還在講這個，」朱立倫跟黨內立委友好，勢必會幫忙輔選，但不必刻意曲解是在爭取位置。

自由時報報導，國民黨初選落幕第二天，朱立倫陣營人士即釋出「韓朱配」或擔任行政院長都不實際，朱不排斥輔選藍軍立委，可以把朱列入不分區安全名單邊緣，某國民黨中常委就質疑，「輔選就輔選，難道還要談條件？」 「這麼早就提不分區，代表計畫已經很久，等於從一開始就是選假的，選總統就是準備要位置。」

親朱人士駁斥，前新北市長朱立倫本來就與國民黨立委熟識，怎麼可能不幫忙輔選，有心人士大可不必刻意扭曲，朱立倫願輔選是要爭取國會龍頭或是什麼位置，該人士並轉述，朱立倫聽到此傳言後，用台語說了一句「這種時候還在講這個。」

針對中常委指朱立倫選假的，親朱人士表示，朱立倫提出最多政見，是不是選假的，所有人看在眼裡。

至於朱立倫的下一步，朱立倫陣營透露，朱立倫接下來會在各縣市展開感恩之旅，主要是感謝各縣市在初選期間為他組織動員，應會進行兩週，8月朱立倫將與家人出國，同時也應邀參加國外的學術活動與友台美方人士會面等，約在國外待3週左右。

親朱人士強調，朱立倫願意為立委輔選，但至於韓朱配或是要怎樣與韓合作，朱立倫都尊重韓國瑜，且朱立倫也說，這應該讓高雄市長韓國瑜自行思考決定，任何人都不應置喙。

親朱立委認為，朱立倫的行政歷練豐富，對於韓國瑜來說，也很需要有行政歷練完整的人協助，以朱立倫的專長在行政領域可以發揮更大的功能。

該立委也說，朱立倫雖然看似傳統，但其實觀念很新，且執行力強、決策果斷，都是擔任行政領域很好的條件。（編輯：楊凱翔）1080717