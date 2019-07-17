總統抵聖露西亞 視察香蕉出口集貨中心

（中央社記者溫貴香聖露西亞17日電）總統蔡英文今天抵達聖露西亞訪問，將視察香蕉出口集貨中心作業；台露兩國合作執行香蕉產能提升計畫，目前露國是東加勒比海唯一有能力出口香蕉到英國等歐洲市場的國家。

總統「2019自由民主永續之旅」訪問加勒比海友邦，今天抵達最後一站聖露西亞進行國是訪問；總統專機抵達時，由露國大禮官與駐聖露西亞大使沈正宗登機迎接，聖露西亞總理查士納（Allen M.Chastanet）則在迎賓梯前迎接蔡總統及訪問團成員。

結束機場歡迎儀式，蔡總統將在機場國賓室會晤查士納，隨後主持聖茱德醫院整建計畫工程動工典禮、出席查士納午宴，下午會晤聖露西亞總督史納克（Emmanuel Neville Cenac）、視察香蕉出口集貨中心作業，晚間出席史納克總督國宴。

香蕉是露國最重要的經濟作物，台灣自2012年起執行「香蕉葉斑病防治計畫」協助露國成功降低葉斑病感染率，有效提升露國香蕉總產量，2016年成為世界貿易組織（WTO）的研究範例，目前露國是東加勒比海各國唯一有能力出口香蕉到英國等歐洲市場的國家。

2018年9月露國香蕉慘遭科克熱帶風暴肆虐，9成以上香蕉受損，2019年台灣續與露國政府合作執行「香蕉產能提升計畫」，並藉由引進台灣先進的香蕉栽培及行銷技術，克服露國香蕉產業供應量問題，進而提升香蕉外交的競爭能力。

訪問露國期間，蔡總統也將到露國國會發表演說、出席聖露西亞政府廣域網路計畫第二期啟動典禮、國士壘人力資源發展中心落成典禮等。（編輯：謝佳珍）1080717