林飛帆：打造非韓家園 否則過去努力恐全面瓦解

（中央社記者游凱翔台北18日電）民主進步黨副秘書長林飛帆今天表示，台灣下一個重要目標，是要打造「非韓家園」，若國民黨籍高雄市長韓國瑜選上總統，不只是兩岸議題，婚姻平權、轉型正義等各項努力也可能全面瓦解。

太陽花學運領袖林飛帆15日接任民進黨副秘書長，媒體人周玉蔻上午在廣播節目「Hit Fm台北之音」訪問林飛帆，並詢問為何會想加入民進黨，以及對反紅媒的看法。

林飛帆表示，他決定加入民進黨，是因為韓國瑜可能會在2020總統大選出線，台灣下一個重要目標是打造「非韓家園」，若韓國瑜選上總統，不只是中國對台政策，更可能讓婚姻平權、轉型正義、能源轉型、非核家園等過去所努力的事情，在終於有一點開端後全面瓦解。

林飛帆說，除了紅色媒體是主流焦慮外，事實上，在台灣社會基層也出現許多破口被對岸掌握，例如許多村里長跑去中國擔任社區顧問，還有證據顯示，有很多反同勢力是與中國連結的。

林飛帆指出，也因為台灣基層被中國滲透嚴重，8月起會在地方上展開一系列的反紅色滲透的巡迴座談，目的在於讓民眾知道「現在發生了什麼狀況」，以及能夠辨別在通訊軟體Line資訊的能力。

林飛帆也說，外媒提及中時、中天被國台辦所控制，若民進黨無法在政策上有具體突破，對於媒體控管作出有效制裁，相信會有許多民眾很不滿意，目前民進黨內已召開多場中共代理人法案的會議，以及民間也舉辦多次座談，希望去管理、介入。

周玉蔻也詢問林飛帆，加入民進黨後如何保持自己的初衷，以及有無想推動的事務。林飛帆表示，現階段最重要的工作，就是熟悉黨的狀況，並盤整問題。他也認為，民進黨有很大的問題是許多政策無法與基層對話，讓年輕人的參與也不夠多，在未來他要讓更多年輕人的意見在初期、中期階段能被納入，8月將成立政策對話小組。（編輯：趙蔚蘭）1080718