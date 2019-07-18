外媒指台媒受中控制 黃國昌籲立院臨時會因應

（中央社記者陳俊華台北18日電）時代力量立委黃國昌今天說，建議立法院8月開臨時會，完成反併吞滲透法、廣電三法、兩岸人民關係條例等修法，並呼籲立即補提NCC主委。

英國金融時報報導，中國國務院台灣事務辦公室直接控制部分台灣媒體，引起各方議論。

總統蔡英文表示，類似的訊息在台灣社會流傳很多，很多的消息「我們也都多多少少有聽聞過，我也希望我們台灣社會，對於被操作過的、或是說錯假的訊息、都能特別警覺」，一起共同努力，防止錯假訊息和被操縱資訊的散播。

時代力量上午在臉書發文表示，眾所皆知的 「紅媒」威脅，竟已到被國際認證的程度；離譜的是，旺中和國台辦被國際認證後，竟然同步跳出來高分貝砲轟金融時報是假新聞，旺中更直接嗆告「引述引用或轉述該則新聞的媒體或個人」。

黃國昌也在臉書發文表示，除了坐等旺旺中時四處濫訴恐嚇人民，還能拒看中天、拒買中時、說服親友拒絕旺中，要求行政部門採取積極作為、立法部門盡速完成修法。

黃國昌說，既然連黨政高層也已承認有修法的急迫性與重要性，他建議不要再拖下去，立法院8月直接召開臨時會，完成「反併吞滲透法」、「廣電三法」、「兩岸人民關係條例」等立法。（編輯：林淑媛）1080718