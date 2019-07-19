特赦阿扁議題 綠委：黨內做廣泛討論不需避諱

（中央社記者王揚宇台北19日電）前民進黨主席許信良今天說，從競選利害考量，「我個人認為特赦陳前總統或許是值得考慮的險招」；民進黨立委郭國文說，這問題要面對，讓黨內做廣泛性的討論，不是一件需要避諱的事情。

前總統陳水扁日前在其臉書粉絲專頁發文指出，據稱2020如果選情真的對總統蔡英文不利，有人還醞釀不惜建請蔡總統在選前將阿扁抓回去，這樣蔡總統就可以連任成功了！這是否又是有「前科紀錄」的民進黨前主席許信良和民進黨前秘書長洪耀福等的操盤心法。

許信良今天透過臉書回應指出，他不是蔡總統競選團隊的成員，「不在其位，不謀其政」，他沒有立場對蔡總統的競選做任何建議；其次，完全從競選利害考量，他個人不認為把陳水扁抓回去對蔡總統的選情有利，「正好相反，我個人認為特赦陳前總統或許是值得考慮的險招」。

對此郭國文認為，特赦陳前總統的問題，在黨內有諸多討論，就他側面的理解，黨內的看法還有一定的差異，例如相關程序等，若從選戰的時機點來看，也有判斷的不同，像有些人說選前釋放是可以考量的，但也有些人認這太冒險。

郭國文指出，其實這個問題還是要面對，「讓黨內有些聲音做一些比較廣泛性討論，也不是一件需要避諱的事情，這不需要避諱，因為阿扁的問題存在已經有一段時間。」

民進黨立委何志偉表示，阿扁總統的特赦議題討論，其實4年多前來到一個社會共識，而在這法理情的討論概念與框架中，是一個國家前元首的概念，而非一個個人的概念，「所以這是可以討論的議題，且也已經討論過。」

何志偉也特別說到，社會不斷去撕裂或互相攻擊，這都不是好的運作方向，他也認為以許信良、洪耀福的政治智慧，不會說這些話、不會做這樣的發言。

民進黨立委蔡易餘說，基本上他沒有聽任何人說過要把陳水扁抓回去，至於特赦阿扁議題，對很多綠營支持者來說，因為他們對於陳水扁的司法案件，存在的印象大概都是一些不公平的狀態，因此不管官司到最後怎樣宣判，都是信者恆信、不信者恆不信，這對於台灣政治上的一些和解是無幫助的。

蔡易餘認為，反而總統用特赦來解決這件事情是值得考慮的，「依我的立場，我是很感謝他（許信良）這樣講。」

民進黨立委鍾佳濱說，這個議題有兩面性，如果就選舉考量，不用去主動處理。（編輯：楊凱翔）1080719