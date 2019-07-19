傳黨內提吳郭瑜整合 郭辦：沒有太多討論的必要

（中央社記者王承中台北19日電）郭台銘辦公室今天針對媒體報導國民黨內提出「吳郭瑜」整合構想表示，前鴻海董事長郭台銘日前已對初選勝出的高雄市長韓國瑜表達恭喜及祝福，郭台銘不求官、名利，沒有太多討論的必要。

國民黨總統初選由韓國瑜勝出後，落敗的郭台銘動向備受注目，是否脫黨參選，永齡基金會執行長劉宥彤日前指出，這是被操作的假議題。郭台銘在16日與家人搭機出國沉澱，但昨天晚上突然在臉書發文再提幼兒國家養政策，引發各界聯想。

根據聯合報今天報導指出，近日國民黨內重提「吳郭瑜」整合構想，盼黨主席吳敦義、郭台銘與韓國瑜能充分合作，各展所長為黨爭取勝選。

郭台銘辦公室表示，郭台銘現在人不在台灣，不方便對太多臆測的事情做評論。從國民黨總統初選過後，郭台銘已經對韓國瑜表達恭喜及祝福，對於這類相關、不管是誰提出的內容，郭台銘不求官、不求名利，所以這件事情沒有太多需要討論的必要。

有電子媒體今天以跑馬燈的方式報導指出，郭台銘團隊重整，並將於近期宣布參選。劉宥彤就此表示，已向該電子媒體表達新聞報導有偏頗，是自行臆測，並請該媒體更正。

針對郭台銘是否要脫黨參選，郭台銘的幕僚曾於18日在媒體聯絡群組中表示，郭台銘已在第一時間強調「由過往至今從未要脫黨參選，恭喜並祝福韓國瑜」。而郭台銘辦公室今天也再度發出聲明指出，郭台銘至目前為止並未表態要參選，再次聲明澄清。

國民黨文傳會代理主委程美華則表示，對於媒體所報導的「吳郭瑜」整合構想毫無所知，這都是子虛烏有、傳屬謠傳。國民黨在初選過後就是團結一致，最終目標是在2020重返執政。

國民黨15日公布總統初選民調結果後，韓國瑜表示將拜會郭台銘、前新北市長朱立倫，但韓國瑜兩度打電話，郭台銘都未接，也發簡訊表示希望會面。韓國瑜說，未來只要郭台銘有時間，他們都願意配合。（編輯：楊凱翔）1080719