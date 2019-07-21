綠新北立委保衛戰拚5席起跳 藍估坐7望8

（中央社記者王揚宇台北21日電）新北市為全國最多立委席次的地方，成為各黨必爭之地，展望2020年立委選舉，國民黨立委林德福認為有「坐七望八」以上的機會；民進黨立委余天則說，「個人評估至少5席起跳」。

新北市有12個立委選區，根據中央選舉委員會資料，從2008年起的3次立委選舉，國民黨在2008年、2012年均拿下10席，民進黨只有2席；2016年政治版圖洗牌，民進黨在新北市搶下9個立委席次，時代力量拿下1席，國民黨則只有2席。

明年選舉，民進黨在永和（第9選區）、新店（第11選區）和汐止（第12選區）還未提名，其他9個選區均提名現任立委競選連任；國民黨則在10個選區提名人選，包括現任立委、市議員或前立委等，另三重（第3選區）和新莊（第4選區）還未提名。

將挑戰立委6連霸的林德福（新北市第9選區）表示，立委選舉跟總統大選連動，而民進黨執政這3年多來搞得民怨四起，施政也與民意背道而馳，這些民眾都看在眼裡。

林德福說，相信百姓的眼睛是雪亮的，明年新北市的立委席次，國民黨有「坐七望八」、甚至是「坐八望九」的機會。

議員4連霸、這次要代表國民黨角逐新北市立委第6選區的國民黨議員林國春表示，選舉除了看候選人的涵養素質，以及對地方的貢獻等，也要看中央執政表現，從整體形勢來說，投票率高的話，對藍軍有利。

民進黨新北市黨部主委、民進黨立委余天表示，總統蔡英文推動很多改革，「國民黨的感覺跟我們完全不一樣，對於新北的立委選情，我還蠻樂觀的，我個人評估至少5席起跳。」

余天也說，新北市本來就有幾個立委選區比較艱困，例如新店等，但其他選區的立委，大家表現都很不錯也有實力，所以他才做出最少5席的評估，其他區域也會繼續拚。

曾參與民進黨內立委初選、擁有3屆議員資歷的新北市議員李坤城說，這次選舉會比上次來的艱難，上次因為大環境好，所以偏深藍的區域有拿下來，以這些立委在選區的好表現，連任沒問題，但民眾若選黨不選人，挑戰就會比較高。

面對外界看壞民進黨立委選情，綠營地方人士分析，去年九合一選舉大敗，讓基層支持者有很深的憂慮感，近日蔡總統努力拚外交國防，行政院長蘇貞昌帶領行政團隊衝出有感政績，以及加上香港發生反送中事件等，有激勵綠營整體選情。

新北市立委選舉提名第1選區，民進黨呂孫綾、國民黨洪孟楷；第2選區，民進黨林淑芬、國民黨黃桂蘭；第3選區，民進黨余天、國民黨尚未推出人選；第4選區，民進黨吳秉叡、國民黨尚未推出人選；第5選區，民進黨蘇巧慧、國民黨黃志雄；第6選區，民進黨張宏陸、國民黨林國春。

第7選區，民進黨羅致政、國民黨立委柯志恩；第8選區，民進黨江永昌、國民黨邱烽堯；第9選區，民進黨尚未推出人選、國民黨林德福；第10選區，民進黨吳琪銘、國民黨林金結；第11選區，民進黨尚未推出人選、國民黨羅明才；第12選區，民進黨尚未推出人選，國民黨則推出李永萍，該區現任立委黃國昌（時代力量）尚未宣布是否爭取連任。（編輯：趙蔚蘭）1080721