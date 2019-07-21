柯文哲開砲遭疑為參選 幕僚稱最快8月底評估

（中央社記者梁珮綺台北21日電）台北市長柯文哲近期火力全開，批評台灣的總統選舉只剩「菜包跟草包」能選，很糟糕，外界解讀是要參選的起手式。幕僚表示，8月底9月初才會評估是否參選，但會做好萬全準備。

隨著2020總統選舉腳步逼近，藍綠參選人底定，而柯文哲是否加入戰局，各界關注，尤其柯文哲近期砲聲隆隆，表明自己怨恨總統蔡英文、批評行政院長蘇貞昌「不要臉」，而韓國瑜若選上總統，台灣未來不可測，他甚至說，台灣只剩菜包跟草包能選，很糟糕。

在國民黨總統初選敗北的前鴻海集團董事長郭台銘，到國外散心時則拜會日台交流協會會長，令外界有不同解讀；另有學者認為，柯文哲參選機率相當高。

由於柯文哲在網路討論度提高，外界解讀柯文哲最近的作為是要參選的「起手式」，幕僚表示，無論如何，都會保持原本步調，8月底9月初才會評估是否參選。

幕僚開玩笑說，現在進行到第三階段，先前第一階段是民進黨總統初選、第二階段是國民黨總統初選，如今是第三階段，但他們不會受外界影響。

不過，他說，會做好全盤準備，確定參選後，會先登記，爾後發動連署，因9月中登記後，11月2日前將連署書交給中選會即可。

其他準備包括盤點好台北市政及台灣國政，「不能只說別人的缺點」，若確定參選，將逐步釋出白皮書，像是柯文哲對財政紀律、少子化與老人長照的想法與完整政策。

他說，內閣人選都有進行討論，待確定參選後逐步公布。若不參選，就是做好現在台北市長該做的事。（編輯：李亨山）1080721