Wecare罷韓遭霸凌 尹立:我會挺住不放棄

（中央社記者王淑芬高雄22日電）「Wecare高雄」發起人尹立在臉書談推動罷免高雄市長韓國瑜行動。他強調，既沒抹黑也未造謠，卻遭韓粉漫天追殺、霸凌。除了聲明一定會告到底，他說「我會挺住、不會放棄」。

尹立原任樹德科技大學動畫與遊戲設計系主任，陳菊擔任市長時，2016年11月被借調出任高雄市政府文化局長。去年11月7日高雄市長選舉前，因為不滿網軍醜化高雄，發表「相信高雄價值」聲明，辭官投入「Wecare高雄」行動。

近來因不滿韓國瑜施政荒腔走板，6月底再度發起「Wecare高雄」罷韓30行動，積極推動罷韓連署，也關切因表態支持罷韓店家遭霸凌事件。尹立說，韓粉這種「只要非韓意、非我族就霸凌」心態，更堅定他罷韓行動的決心。

尹立透過臉書訴說這段歷程，30分鐘的直播有對韓國瑜施政無能的批評，也不滿韓粉造謠霸凌，聲明不會停止呼籲民眾支持罷韓，也響應罷韓募資行動。

尹立說，自己是外省二代，父親是低階軍人，退役後在清潔隊服務，因家人認真工作對他的栽培才能讓他有份穩定的工作。

他說，實在看不下去韓荒腔走板的市政表現，「韓國瑜代表很奇怪的價值，不斷的情緒操弄」。他批評韓國瑜當市長幾個月就要選總統，「叫高雄人怎麼挺你」。

他尤其不滿公民參與就遭到韓粉恐嚇、威脅、廣德家餅店業者還收到冥紙恐嚇，形同「城市的撕裂感在擴大」。自稱「韓黑小霸王」的尹立看不下去韓國瑜背棄高雄，也盼韓勿再「倒果為因」。

尹立批韓國瑜「先抹黑高雄一無是處，一副救世主的樣子，要打造高雄為台灣首富、提供一百億青創基金、賽馬經濟等其實支票都跳票」。自己不是議員，「罷韓」只是在做憲法賦予的公民權，卻遭到韓粉漫天追殺、霸凌，既沒有抹黑也未造謠，對於沒講過的事卻一直被霸凌，聲明一定會告到底。

尹立表示，「我會挺住、不會放棄」，聲明罷韓連署不會停，目前罷韓連署書已破16萬份，也呼籲民眾響應募資行動，支持罷韓，大家努力care高雄、care台灣。

尹立今天接受電話採訪，重申罷韓行動是憲法賦予人民的權利，既然韓背棄市民，人民有權罷免，他知道這是一條難走的路，但這是公民意志的表達，他堅定無悔。

依選罷法規定，罷免程序分提議、連署、投票3階段。提議階段要有1%公民數，即第1階段要有2萬2800份提議書。第2階段盼能達到30萬連署目標（以便剔除不合格者），連署提議書要到市長就職1週年後才能提議，也就是第3階段等宣告罷免案成立才會辦理投票。

選罷法規定，罷免案投票結果，有效同意票數多於不同意票數，且同意票數達原選舉區選舉人總數四分之一以上，即為通過。有效罷免票數中，不同意票數多於同意票數或同意票數不足前項規定數額者，均為否決。罷韓公民團體估計，罷免投票通過門檻至少是58萬票。高雄市的公民數約228萬。（編輯：孫承武）1080722