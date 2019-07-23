柯文哲：若郭台銘參選總統 會降低很多人焦慮

（中央社記者梁珮綺台北23日電）台北市長柯文哲今天說，明年總統選舉應是正面的，不該是討厭民進黨與害怕高雄市長韓國瑜，「不希望2020是恐懼與仇恨的比賽」，若前鴻海董事長郭台銘參選，會降低很多人焦慮。

對於韓國瑜的國政白皮書已完工，並判斷其一定參選2020，也願意辯論，柯文哲表示，台灣最大問題不在於政策，而是執行力，清廉勤政是一個基本要求，而不是優點，短期內優先改善項目應是執行率。

他說，若韓國瑜要與他政策辯論，「要讀很多書耶」。

柯文哲今天全天沒有公開行程，上午在市政大樓12樓接受媒體訪問時，做上述表示。

民進黨台北市議員高嘉瑜認為，若柯文哲參選2020總統，反而是幫助韓國瑜勝選，柯文哲將成歷史罪人。對此，柯文哲表示，會視為一種意見，「這就是綠營的基本心態」。

他說，希望選舉是正面的，而非陷入討厭民進黨與害怕韓國瑜的情緒中，「政治動員最有效的是恐懼跟仇恨，不希望2020是恐懼跟仇恨的比賽」。

由於高嘉瑜尋求港湖區立委席次，有媒體詢問柯文哲，無論其參選2020總統與否，會不會幫高站台，柯文哲表示，只要高嘉瑜有意願，他就會幫忙，高嘉瑜相當優秀，如果民進黨在2016年提名高嘉瑜，搞不好就會贏。

另外，柯文哲多次說過，韓國瑜在國民黨總統初選勝出，導致國民黨很多知識藍、經濟藍都相當焦慮，他認為，若郭台銘參選，會降低很多人的焦慮，至於是否減少他的參選意願，他說，與郭台銘談過再講。

有媒體詢問，45天內達成連署門檻似乎對團隊而言很困難，柯文哲說，看投入多少資源，錢愈多就愈快，錢不夠就很困難，「等我決定要選再開始煩惱」。（編輯：李亨山）1080723