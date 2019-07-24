柯文哲稱韓國瑜已還知遇之恩 如今有競爭非壞事

（中央社記者梁珮綺台北24日電）台北市長柯文哲今天說，高雄市長韓國瑜在去年縣市長選舉時沒有到台北市站台，已回報他的「知遇之恩」，如今彼此有競爭並非壞事，幫助他人不用被記一輩子。

他表示，他的中心思想就是台灣整體利益、人民最大福祉，「我也不認為一中各表、九二共識叫做中心思想」，重申先決定戰略，再決定戰術，最終決定戰鬥，兩岸問題是因應中心思想而思考，「不會有人把戰術當作戰略在講」。

柯文哲上午出席翡翠原水管工程動土典禮，接受媒體聯訪時，做上述表示。

由於韓國瑜任職北農總經理、競選國民黨主席時期，柯文哲多次稱讚，並指自己與韓關係不錯，甚至在韓國瑜卸任總經理後回雲林老家後，偕妻陳佩琪南下拜訪，外界視柯文哲對韓國瑜有「知遇之恩」。

不過，韓國瑜接受媒體專訪時首度批評柯文哲，指柯文哲沒有政治中心思想，總統蔡英文只會打恐嚇牌，認為柯文哲雖主張「兩岸一家親」，但說的不夠清楚。

被問及韓國瑜是否沒顧及這段情誼時，柯文哲說，「日頭赤炎炎，隨人顧性命」，指有競爭並非壞事，也不需要以往幫助過他人，就要對方一輩子記得，「坦白講，他去年選舉沒來台北站台，已經還我了，我覺得這樣就夠了」。

另外，台北市、高雄市皆出現淹水情形，韓國瑜認為行政院長蘇貞昌只盯高雄市，不盯台北市，只因蘇貞昌不敢得罪柯文哲，有媒體詢問柯文哲看法。

柯文哲說，他已執政4年多，還不是100分，但會進行檢討，如翡翠原水管的興建起因於4年前，當時要做原因調查、編列預算、進行環評，4年後才正式開工，正因每個政策都沒有長期計畫，所以政治人物都是在任期混過去。

對於陳佩琪在臉書貼文，稱自己與柯文哲近日常到外縣市被問及「選總統」等問題，她的態度是「覺得可以幫人民過更好的日子，那就去做吧！」尊重柯的一切決定，柯文哲笑說，無論他要做什麼，陳佩琪都會支持，因「陳佩琪本來就是好太太啊！以後歷史會出現一個新的成語：娶妻當娶陳佩琪」。

至於前總統陳水扁在臉書貼文指柯文哲與無黨籍企業家林義豐會面，斷言柯文哲一定會參選2020總統，柯文哲說，他的確與林義豐會面，但只是認識朋友、增廣見聞，「聽聽人家講話」。（編輯：李亨山）1080724