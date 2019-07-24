滑冰賽台灣主辦權遭取消 外交部譴責中國蠻橫

（中央社記者顧荃台北24日電）原訂10月在台灣舉辦的2019年亞洲國際花式滑冰經典賽台北站，臨時遭取消。外交部今天表示，對中國再次介入國際NGO組織、不當施壓取消台灣主辦國際賽事的蠻橫行徑予以強烈譴責。

原訂10月30日在台北小巨蛋冰上樂園舉辦的2019年亞洲國際花式滑冰經典賽台北站，國際滑冰總會（International Skating Union, ISU）22日晚間臨時通知，取消台灣的主辦權，理由是「國際情勢關係，台灣目前不適合辦理國際滑冰賽事」，改由香港協會接手，比賽地點改到中國東莞。

外交部今天表示，對國際滑冰總會因政治因素取消台灣主辦權表達高度遺憾，並對中國再次介入國際NGO組織、不當施壓取消台灣主辦國際賽事的蠻橫行徑予以強烈譴責。

外交部說，中國惡意打壓台灣民間組織參與國際活動的霸道舉措，只會再次引起台灣人民對中國的憎恨。外交部重申，政府一向捍衛民間專業團體舉辦國際賽事、參與國際活動，將持續與相關部會合作，並積極提供協助，以共同維護民間組織主辦和參與國際體育活動，以及選手的平等參賽權利與尊嚴。

外交部指出，經體育署聯繫中華民國滑冰協會秘書長吳亦德，吳奕德說，該會於22日晚間臨時接獲ISU來信取消賽事，ISU並已於官網自行變更主辦單位為中國香港，且廣為週知各會員國。協會經內部討論，決定先緊急公告週知國內各界。

外交部說，由於事發突然，體育署已請吳奕德今天到該署說明案情及研商因應對策，包括提出抗議等。必要時，體育署將邀集外交部、中華奧會等相關單位共同討論本案後續處理，以維護台灣會員權益及國家尊嚴。（編輯：黃國倫）1080724