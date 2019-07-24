邀民進黨對談無回應 時力自提淡水立委人選

（中央社記者陳俊華台北24日電）時代力量發言人李兆立今天說，時力多次公開邀請民進黨對談，對方也已收下邀請函，但至今沒有下文。時力明天將舉行記者會，據了解，將提名律師張衞航參選新北市淡水區立委，挑戰民進黨現任立委呂孫綾。

2020年立委選舉剩下不到半年，時代力量與民進黨間的競合關係備受關注，時代力量分批提名區域立委參選人，其中也有不少選區與民進黨重疊，雙方是否可能有合作空間，時代力量發言人李兆立向中央社記者表示，要先就雙方的價值理念公開對談。

李兆立表示，不管是時代力量黨主席邱顯智，或是時代力量的臉書、發布的新聞稿，已經公開邀請民進黨對談3次，並在7月1日送邀請函到民進黨中央，民進黨發言人周江杰也說有收到邀請函，但目前沒有下文。

李兆立說，雙方合作的前提是要先公開對談，明天時力將舉行記者會，提名新北市第一選區（淡水、八里、泰山、林口、三芝、石門）的立委參選人，未來還是看民進黨是否有回應要不要對談。

據了解，時力在新北市第一選區將提名律師張衞航，挑戰民進黨現任立委呂孫綾。國民黨在新北市第一選區則提名文傳會義務副主委洪孟楷。

目前時代力量與民進黨在區域立委的競合，包括在高雄市鳳山區提名時力立法院黨團主任陳惠敏，挑戰現任民進黨立委許智傑；新竹市提名工研院研發工程師高鈺婷，挑戰民進黨徵召的前新竹市議員鄭宏輝。

至於台北市中正萬華區，時力提名現任立委林昶佐，迎戰前國民黨立委林郁方；南松山、信義區，時力提名律師陳雨凡，挑戰國民黨立委費鴻泰。這兩區都是民進黨的艱困選區，但表態參選的現任議員眾多，民進黨仍未決定要徵召或禮讓。（編輯：謝佳珍）1080724