時力自提淡水立委 呂孫綾：盼為民主大局著想

（中央社記者陳俊華台北25日電）時代力量今天提名律師張衞航參選新北市第一選區立委，他說，盼用平民角度發聲、監督政府施政。該選區現任民進黨立委呂孫綾說，時力守護台灣理念和民進黨相似，盼能為台灣民主保衛大局著想，保有協調空間。

時代力量黨主席邱顯智、新北市黨部主委陳志明上午舉行記者會，提名張衞航參選新北市第一選區（淡水、八里、林口、泰山、三芝、石門）立法委員。同選區中，現任民進黨立委呂孫綾將競選連任，國民黨則推出發言人洪孟楷挑戰。

邱顯智說，希望有志參與政治的年輕人，透過時力進入台灣公共政治領域為大家努力，「而不是因為出身背景，爸爸是誰、媽是誰，才有資格從政」；張衞航對在地的熱情、對弱勢的關懷，希望借重這些經驗，進到國會從真正制度上的改革，保障弱勢者、基層民眾權利。

陳志明表示，淡水的房子一間一間蓋起來，但住的人不多，生活機能也不好，很多年輕世代買房子後，期待有新的機會，但遇到的困境是地方規劃做得不好，得每天通勤到台北討生活；這選區的政治世家一代換一代，但這些問題都沒解決，希望張衞航能以他的專業來解決這些問題。

張衞航表示，他是個沒有參與政治經驗、也沒有家庭背景的律師，每天搭捷運通勤上班，他有十幾年的法律經驗，承辦數百件各種類型案件，與其他候選人不一樣，他能從平民角度發聲，為人民立法、監督政府施政。

媒體詢問，對選區有什麼政策主張。張衞航說，以捷運通勤族的想法，上班時間淡水捷運站月台上都是塞滿人，要站著進台北市，「捷運在上下班時間能不能再密集一點，這是我最希望的」。

至於剩下半年時間如何增加知名度，張衞航說，目前只有進行初步接觸，透過人脈與地方重要人士接觸，因為資源不多，要透過掃街、沿路拜票方式，讓大家先認識他、願意聽他講話，跟其他候選人比較後，盼能多爭取民眾認同。

與民進黨競合部分，邱顯智說，第一階段先提出候選人，若有光譜相同的候選人，能就居住正義、司法改革等進行對談，確認彼此價值立場，未來由提名小組處理；陳志明說，1日向民進黨提出邀請函後，沒有後續回應，目前狀況是停滯的，合作是沒有進度。

呂孫綾向中央社記者表示，2020年大選是民主保衛戰，攸關台灣民主存續大局，是維護民主自由的政黨該體認到的危機；時力守護台灣理念和民進黨相似，盼能為台灣民主大局著想，保有協調空間、機會。（編輯：趙蔚蘭）1080725