環團籲搶救大潭藻礁 行政院：審慎積極處理爭議

搶救大潭藻礁行動聯盟26日在行政院旁抗議，行政院能源及減碳辦公室主任蘇金勝（右）接受陳情信。中央社記者游凱翔攝 108年7月26日

（中央社記者游凱翔台北26日電）搶救大潭藻礁行動聯盟今天在行政院旁抗議，召集人潘忠政強調，若中油施放水泥沉箱，環團將立即依法提告；行政院也派出代表接受陳情，並表示會審慎、積極處理爭議。

搶救大潭藻礁行動聯盟上午在行政院旁抗議，潘忠政表示，學者的研究證實桃園藻礁是全球最獨特的藻礁生態系，其中大潭藻礁是精華中的精華，更具有碳吸存功能，是防止地球暖化的重要功臣。

潘忠政提到，中油公司將於7月底施放水泥沉箱，會對藻礁造成嚴重破壞，但政府卻不願承諾立即啟動「自然地景審議」與「擴大野生動物保護區」來遏阻中油，若屆時施放水泥沉箱，環保團體將立即提告。

國民黨籍立法委員許毓仁表示，當前世界上的許多國會都對於氣候變遷做出重要決議，政府若帶頭破壞自然生態相當不應該，呼籲行政院長蘇貞昌作出回應，若不回應將採取法律措施，並訴諸國際記者會。

行政院能源及減碳辦公室主任蘇金勝則出面釋疑，並接下搶救大潭藻礁行動聯盟的陳情信。

蘇金勝表示，他都有聽到民眾所表達的意見，行政院也相當重視，會責成相關部會審慎、積極處理，並將意見轉給中油、海洋委員會進一步處置，盡快回覆處理結果。

潘忠政表示，由於施放沉箱代表毀滅藻礁生態，也要求蘇金勝做出立即停工承諾；蘇金勝回應，蘇貞昌曾講過，一切施工都會在合法、合乎程序的方式後才會進行，如果有相關爭議，會針對爭議進行處置，再進一步往工程方面進行。他也說，也希望各界能提供相關資料，讓海委會做客觀評估與審議。（編輯：林興盟）1080726

搶救大潭藻礁行動聯盟等多個環保團體26日在行政院門口抗議，呼籲保護藻礁生態環境，將大潭藻礁指定為暫定自然地景，並依文資法啟動「大潭藻礁自然地景」審議，要求中油三接停工。中央社實習記者房荷庭攝 108年7月26日