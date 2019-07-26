台灣基進啟動罷免韓國瑜專車到偏鄉地區

（中央社記者陳朝福高雄26日電）公民團體推動罷韓行動加速進行，台灣基進高雄黨部今天啟動「罷韓專車行動除草基」，將駛進高雄市的偏鄉地區，提供民眾方便連署罷免高雄市長韓國瑜的服務。

台灣基進今天召開記者會，宣示啟動罷韓專車，台灣基進高雄黨部主委李欣翰指出，台灣基進是抗中戰韓第一品牌，連署罷免行動以來，出動逾40場街頭擺攤宣講，動員黨員志工400多人次，還是無法消化民眾需求，尤其0719豪雨成災，許多市民對韓國瑜的處置態度不滿，連署罷免人潮再現。

李欣翰表示，舊高雄縣地區有許多民眾表達對連署攤位的期待，尤其長輩在操作網路列印及寄送連署書並不容易，罷韓專車的目的地就是前往較不便的偏鄉地區，讓民眾就近連署。

台灣基進指出，罷韓專車將深入社區，於市場或宮廟等民眾日常生活的場所，提供「連署罷免服務」，讓市民在最親近的場合實踐公民權利。

目前規劃的罷韓專車路線，26日在梓官、永安、路竹及岡山區；27日在岡山、彌陀、梓官區。（編輯：陳俊碩）1080726