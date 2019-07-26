聲請停執檔案收歸國有遭駁回 國民黨將提抗告

（中央社記者王承中、游凱翔台北26日電）國民黨不服促轉會審定將33筆檔案收歸國有，聲請停止執行，昨天遭法院駁回。國民黨文傳會代理主委程美華今天表示，國民黨後續將與律師討論，原則上將提抗告。促轉會則呼籲儘速移交檔案。

促轉會日前審定國民黨33筆檔案為政治檔案要收歸國有，國民黨不服聲請停止執行，台北高等行政法院昨天認定，檔案移歸檔案局不會滅失，對國民黨利益影響非重大，國民黨也未說明有何「難以回復損害」及急迫權利保護必要情形，明顯與停止執行要件不符，予以駁回。國民黨還可抗告。

程美華今天告訴中央社記者，國民黨後續將跟律師討論，原則上將會提出抗告。程美華說，促轉會要求提供的檔案，國民黨很早之前就曾交付過，且其中很多都是人事檔案，不能理解促轉會為何對這些檔案這麼有興趣，將其列為政治檔案。

促轉會則發布新聞稿表示，對於台北高等行政法院駁回國民黨停止執行聲請，促轉會表示感謝，並籲國民黨儘速移交檔案。

促轉會指出，除了第一階段33筆檔案，其餘國民黨所通報的政治檔案清冊，促轉會將持續辦理審定作業。政治檔案是還原歷史真相的基礎，更是轉型正義關鍵工程，將持續戮力推動相關任務，也期待國民黨能積極協力，配合國家檔案移轉，以助歷史真相早日浮現。

根據促轉會提供資料，這33筆政治檔案包括「中央當局對台灣二二八事件之反應與措施」、「台灣謝雪紅處分案」、「蔣渭川跨黨嫌疑案」、「台灣事變之真相」、「請將台灣省行政長官陳儀撤職查辦」、「中國國民黨戡亂建國總動員方案」、「總統代電劃定全國戒嚴地域案」、「台灣省政府委員兼主席魏道明任命案」等。（編輯：楊凱翔）1080726